Cinco de los nueve diputados entrerrianos apoyarán la despenalización del aborto

Cinco de los nueve diputados entrerrianos se manifestarán a favor del proyecto de despenalización del aborto y cuatro están en contra, replicando la paridad que se palpa en el recinto nacional.



El diputado de Cambiemos Marcelo Monfort fue el último representante de la provincia en dar a conocer su decisión -votará en contra- y ya no hay dudas sobre los nueve votos que corresponderán a Entre Ríos.



La posición a favor de la despenalización y legalización del aborto es mayoritaria entre los entrerrianos que integran la Cámara Baja. Votarán a favor del proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito: Yanina Gayol, Atilio Benedetti y Jorge Lacoste (Cambiemos), Juan José Bahillo (Argentina Federal) y Juan Manuel Huss (Frente para la Victoria).



Los que se oponen a la legalización del aborto, en tanto, son cuatro: Mayda Cresto (Argentina Federal), Alicia Fregonese y Marcelo Monfort (Cambiemos) y Julio Solanas (Frente para la Victoria).



El último en decidirse fue Marcelo Monfort. Lo anunció en las redes este martes por la siesta, previo a la reunión de comisiones en la que se debate el dictamen para llevar al recinto este miércoles. "Lo mío no es una postura religiosa ni moral. Pero considero que es inevitable que en el centro de esta discusión esté en juego la noción de vida", remarcó.



"Nuestro sistema legal establece claramente que el derecho a la vida es el primer derecho. El Estado ha fracasado en materia de prevención. Pero avanzar en la legislación del aborto es profundizar ese fracaso. Tenemos que ser capaces de encontrar alternativas", consideró el ex intendente de Villa Elisa.



Más temprano había blanqueado su posición otro radical, Atilio Benedetti. "Esta es una medida que apunta a terminar con la inequidad y discriminación hacia las personas más vulnerables. Nunca estuve a favor del aborto, pero es una realidad social que no podemos seguir escondiendo bajo la alfombra", dijo en un comunicado.



El tercer "indeciso" que confirmó esta semana cómo votará fue el ex intendente de Sauce de Luna, Jorge Lacoste. "Tomé la decisión de acompañar el proyecto de despenalización del aborto. Mi postura es habilitar la votación en general, y discutir un par de artículos en particular", anunció.



El otro que se pronunció esta semana fue justicialista Julio Solanas. Su postura en contra de la despenalización era conocida, pero ratificó "estoy decididamente a favor de las dos vidas. No por una cuestión religiosa o ideológica, sino científica. Creo que la vida humana comienza en el momento de la concepción", indicó.



La otra legisladora entrerriana en la Cámara Baja que hizo pública su posición en los últimos días fue la macrista Alicia Fregonese, quien venía sin manifestaciones públicas al respecto hasta que participó de la foto de funcionarios y legisladores de Cambiemos en contra del aborto legal, seguro y gratuito.



Las restantes cuatro posiciones eran conocidas hace un tiempo. Yanina Gayol se volcó a militar la despenalización poco después del inicio del debate en Diputados y reforzó su posición en las últimas horas previas a la histórica votación.



También Mayda Cresto se había expresado públicamente, pero en su caso con el pañuelo celeste en contra del proyecto.



Juan Manuel Huss había fijado postura a favor de la legalización desde que el proyecto de la Campaña Nacional ingresó al Congreso por séptimo año consecutivo. Fue el único entrerriano que firmó dicha presentación.



Juan José Bahillo, por último, también se había expresado a favor de la legalización apenas comenzaba a debatirse en abril.

Fuente: Reporte 2820