Aborto: Hay una docena de escuelas tomadas y quejas del ministro de Educación

Foto: Finocchiaro. Indignado por la acción de los alumnos.

"No hay razón que justifique, en democracia, que se tome un establecimiento educativo". Esa fue la frase con la que el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, calificó las tomas en los distintos colegios.

El funcionario asumió que "no está bueno que haya 10 colegios tomados, pero sí que haya cada vez más gente que piensa que ese (la toma) no es el camino. En la Argentina existe la autoridad y creo que el cambio que se está produciendo en los últimos años da cuenta de eso. Ayer hubo 20 asambleas y se tomaron la mitad de los colegios, en otro momento hubiéramos tenido entre 70 u 80 escuelas tomadas".



Finocchiaro remarcó que este tipo de protesta es "un símbolo de un pasado de la Argentina que se resiste a irse" y que desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se intentó aplicar el protocolo antitomas pero una jueza porteña frenó su aplicación en abril. Sin embargo, dijo que se está llamando a los padres para que retiren a sus hijos o firmen un acta donde ellos se hacen cargo por lo que pueda ocurrir, ya que en estos momentos no están bajo la guarda de ningún adulto".



Finalmente, en declaraciones a Radio Mitre, Finocchiaro dijo que "el gobierno nacional está de parte de los contribuyentes" y "se está buscando poner racionalidad a todo esto y tratando de solucionarlo de la mejor manera posible para todos".

Estos son los colegios tomados en el distrito porteño: Rogelio Yrurtia, Nacional Buenos Aires, Normal 1, Carlos Pellegrini, Rodolfo Walsh, Normal 6, Fernando Fader, Escuela de Cerámica N°1, Escuela de Educación Media Ramón Padilla, Mariano Moreno y Lenguas Vivas.