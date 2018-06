"El trabajo infantil también tiene que ver con estrategias de sobrevivencia"

Trabajo infantil o "estrategias de sobrevivencia"

La Secretaría de Trabajo, a través de la Comisión Provincial de la Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti), diagramó una serie de actividades preventivas y de concientización por el, que se conmemora este 12 de junio.Según se informó, la erradicación del trabajo Infantil y la protección del trabajo adolescente es una prioridad para la provincia, para lo cual se desarrollan tareas de manera articulada. La Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil -COPRETI, compuesta por organismos del Estado nacional y provincial, empleadores, organismos no gubernamentales y sindicatos se unen y articulan acciones con un único fin: trabajar mancomunadamente con el objetivo de erradicar esta problemática y proteger la niñez en la provincia de Entre Ríos.Al respecto, el secretario provincial de Trabajo, Oscar Balla, indicó a: "Los organismos del Estado provincial y nacional, privados y sindicatos,. Si bien en años anteriores participábamos de diferentes eventos, consideramos que este año no da para eso porque la situación está complicada".En la oportunidad, las subcomisiones que integran la Mesa de Trabajo del COPRETI presentaron los objetivos y propuestas para trabajar en el territorio entrerriano en torno a la problemática.De acuerdo a lo que comentó Balla, "el apoyo" para trabajar para lograr la erradicación del trabajo infantil es "constante y de control continuo"., reconoció la titular del Copnaf, Marisa Paira.Según comentó, a través de la COPRETI, se realizará un trabajo por departamento para ver cada una de las realidades. "Hay que buscar una estrategia para dar respuesta a cada departamento", indicó al tiempo que destacó la "política del gobernador Bordet respecto a la igualdad en la accesibilidad de derechos"."El protocolo es un eje al que hay que agregarle la encarnadura de los recursos y las posibilidades porque las realidades son muy diferentes", valoró. Y en ese marco, sostuvo: "Los medios tienen un rol fundamental, no solo para denunciar, sino también para advertir que no hay que naturalizar determinadas situaciones, porque si un niño está en situación de calle, pasamos sin mirarlo".De acuerdo a lo que apuntó, se registran casos de. Además delSegún indicó,, los que tienen un régimen especial para trabajar"."Cómo hacer que esto se cumpla porque quedan por fuera del sistema escolar y cómo ingresan al mercado laboral en condiciones cuidadas en las que se protejan sus derechos", apuntó respecto de los desafíos.. "Lo primero que hay que despejar es que haya una situación de explotación detrás, pero a veces, hay una situación familiar compleja en la que", explicó Paira.