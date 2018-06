Macri: "Ya no queremos un Estado socio del narcotráfico"

El presidente Mauricio Macri encabezó en el marco del plan "Argentina sin narcotráfico" una jornada de trabajo con jueces federales, gobernadores, ministros nacionales y legisladores de todo el país, y advirtió que "el Estado ya no quiere ser socio" del crimen organizado.



En el encuentro que se desarrolló en el Centro Cultural Kirchner (CCK), el Presidente convocó a todos los poderes del Estado a trabajar de manera coordinada para "avanzar en la batalla contra las mafias y el narcotráfico".



Allí, se acordaron acciones para "mejorar la cooperación", fortalecer el despliegue judicial y el control en las fronteras a fin de combatir este delito.



"Los argentinos elegimos cambiar y parte de ese cambio significa no querer volver atrás. Ya no queremos que nos mientan, no queremos corrupción, ni parches a nuestros problemas. Ya no queremos un Estado socio del narcotráfico", remarcó el jefe de Estado.



En esa línea, Macri señaló que desde el inicio de su gestión se incrementaron los operativos de las fuerzas federales, "hay 40% más de detenidos y se incautaron casi 1.000 por ciento más de drogas sintéticas, además de cocaína y marihuana" y agregó: "Esto significa menos droga circulando y dañando a nuestros jóvenes. La suma del trabajo de todos, cada uno desde su lugar, hace la diferencia".



Por su parte, el ministro de Justicia, Germán Garavano, subrayó la presencia de representantes de todos los poderes y provincias en el encuentro, "trabajando juntos contra del narcotráfico" y "el compromiso de todo el poder político para respaldar la labor de los jueces, que ponen incluso en riesgo su vida", investigando casos vinculados al tráfico de drogas.



A su vez adelantó, entre las medidas a impulsar en la lucha contra este delito, un proyecto de ley de "Fortalecimiento de la Justicia Federal" que prevé "especializar y ampliar el despliegue territorial aumentando la cantidad de jueces y fiscales en los lugares más críticos del país y zonas de frontera".



Según trascendió, el proyecto prevé la creación de 94 cargos de jueces en todo el país y 85 nuevas fiscalías dedicadas exclusivamente a las investigaciones de delitos de narcotráfico.



Garavano también resaltó la implementación a partir del año próximo del nuevo Código Procesal Penal, que comenzará a regir en el norte del país, "y la elevación, el próximo 21 de junio, del anteproyecto del nuevo Código Penal de la Nación que prevé un agravamiento de penas que tienen que ver con el narcotráfico y un abordaje más terapéutico respecto a la tenencia de estupefacientes para consumo personal".



También incluye penalidades para las organizaciones internacionales, algo que no estaba regulado hasta hoy.



Una "política de Estado".



Durante la jornada, se desarrollaron mesas de trabajo divididas por regiones como Interior y AMBA y CABA, donde se evaluaron iniciativas en materia de prevención y combate del narcotráfico.



Entre las conclusiones recogidas, se acordó avanzar en diálogos institucionales entre los ministerios de Justicia de todo el país y la Procuración General de la Nación, además de generar leyes para la inclusión de métodos tecnológicos, mejorar la cooperación internacional y avanzar en una normativa para facultar el decomiso anticipado (el nuevo Código Penal lo prevé) y la destrucción inmediata de la droga, se informó oficialmente.



La coordinación de las mesas estuvo a cargo de los ministros de Justicia y de Seguridad, Patricia Bullrich; el secretario de Justicia, Santiago Otamendi; el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari; el subsecretario de Política Criminal y Justicia, Juan José Benítez y el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay Cuelli.



Asimismo, los participantes se comprometieron a generar una próxima reunión para continuar coordinando las acciones surgidas del plan de trabajo.



Participaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti; jueces federales de todo el país, 14 gobernadores, entre ellos el de Jujuy Gerardo Morales, de Chaco Domingo Peppo, de Santa Fe Miguel Lifschitz, de Buenos Aires María Eugenia Vidal, y de Tierra del Fuego Rosana Bertone; el procurador interino Eduardo Casal, legisladores nacionales y autoridades de las Fuerzas de Seguridad, entre otros funcionarios.



En su mensaje, además, Macri le pegó al Gobierno de Cristina Kirchner, al afirmar que el narcotráfico es "un negocio que creció durante años a espaldas a un Estado que no hizo nada para pararlo", pero destacó que "hoy sí la lucha contra el narcotráfico es una política de Estado y uno de los principales objetivos" del Gobierno.



"Cuando faltan estos valores se deja un espacio peligroso que pasa a ocuparlo la corrupción, el autoritarismo y la extorsión, y así entran en decadencia las instituciones, se frena el avance de la infraestructura, se dejan de respetar las leyes y el resultado es que perdemos el rumbo. Pero ahora sí, hace casi dos años asumimos el compromiso de darle pelea juntos, y lo hicimos porque los argentinos queremos vivir en paz", completó.



Macri destacó también en ese sentido la tarea que realizan "referentes barriales, instituciones religiosas y más organizaciones que se suman día a día a esta lucha", y dijo que "la suma del esfuerzo de todos, cada uno desde su lugar, hace la diferencia".



"Todo esto significa menos droga circulando y dañando a nuestros jóvenes. Pero todos sabemos que todavía falta mucho por hacer. Por eso vamos a seguir adelante enfrentando a las mafias y peleando contra las adicciones. Podemos hacerlo porque tenemos con qué", remarcó.