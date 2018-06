"Estoy a disposición de la justicia porque están en juego mi honor y dignidad"

"La acusación es muy grave y por supuesto que nuestro honor y nuestra dignidad están en juego, por eso estamos a disposición de la justicia", remarcó al, el intendente Sergio Varisco cuando se le consultó por la investigación que lleva adelante el juez federal Leandro Ríos por las presuntas vinculaciones con la banda ligada al narcotráfico, liderada por Daniel "Tavi" Celis.El mandatario municipal dijo transcurre estos días, "con tranquilidad". "No tengo nada que ocultar, no que no hay pruebas, no porque se haya borrado algo, sino, porque nosotros no hicimos absolutamente nada", sostuvo Varisco.Se recordará que mientras el intendente prestaba declaración ante el magistrado, personal de la Policía Federal allanaba por segunda vez el municipio, además de las oficinas de la AFIM."Creemos que no pertenecen a ninguna red de nada", remarcó al respecto.Finalmente, Varisco se refirió a la convocatoria para este viernes a las 20 en la Casa del Partido. "La idea es juntarse con amigos y militantes, porque la política sigue, la administración sigue, y tenemos que estar muy tranquilos porque este es un gobierno transparente y honesto", aseguró.