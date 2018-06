No repetir la historia

Video: Día del Periodista: El Gobierno ratificó la defensa de la libertad de expresión

Jerarquizar al periodismo

Publicar la verdad

El vicegobernador, Adán Bahl, y el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider, encabezaron el acto por el Día del Periodista. Ratificaron la defensa de la libertad de expresión y las fuentes laborales. También recordaron a Guillermo Alfieri.Durante el agasajo llevado a cabo en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el vicegobernador manifestó "el gusto de compartir este momento" y agradeció a los periodistas "la disposición para difundir las acciones de gobierno".Además valoró "la mirada y el análisis crítico del periodismo, es necesario para revisar si estamos haciendo bien o mal las cosas, para repensar las prácticas, corregirlas o, si sostenemos que están bien, ratificarlas"."La democracia necesita este ejercicio de parte de ustedes, es bueno poder encontrarnos en las diferencias, pensar distinto nos enriquece y fortalece el dialogo", sostuvo Bahl.En este sentido también se refirió al momento actual del periodismo y dijo: "Sé que no es un buen momento para celebrar, muchos trabajadores de prensa están viviendo un momento difícil en todo el país y en especial, muchos periodistas de nuestra provincia. Nadie puede sentirse contento si un compañero queda sin trabajo, o si uno mismo está viviendo una situación precaria"."Además de la situación crítica general que se está viviendo en el país, en la década pasada, en muchas empresas periodísticas, se coló de mal modo la política y eso causó estragos que hoy están pagando los trabajadores. No podemos permitir que esa historia se repita", dijo."Debemos ser capaces de construir medios fuertes, independientes, en los que los trabajadores puedan ejercer su trabajo en libertad. Lo necesita la sociedad, lo necesita nuestra democracia", afirmó.Por último Bahl propuso un brindis por todos los periodistas presentes, y "en memoria de Guillermo Alfieri, maestro de varias generaciones de periodistas".El secretario General de la Gobernación, a cargo del Ministerio de Cultura y Comunicación, Edgardo Kueider, por su parte, destacó que "el gobernador todos los 7 de junio está presente acompañando" y transmitió su saludo ya que "en esta ocasión no puede estar"."Desde el Estado provincial garantizamos la libertad de prensa", dijo y aclaró "no solamente desde lo declamativo, forma parte de nuestra política".En ese marco, Kueider aclaró que "nunca desde el Estado provincial se va a interferir en las líneas editoriales de los medios", y centró en ese punto "la estrategia de comunicación fundamental que llevamos adelante", en "la libertad que tiene el periodismo de mostrar las acciones buenas y también mostrar cuando nos equivocamos"."¿Qué mejor estrategia de comunicación que difundir los actos de gobierno a través de periodistas y medios de comunicación que son creíbles para la sociedad?", se preguntó Kueider, y continuó: "Para que los medios sean creíbles para la sociedad tienen que publicar la verdad, sin interferencia".Kueider sostuvo, finalmente, que "la tarea fundamental es jerarquizar al periodismo y a los medios de comunicación, esa es justamente la gran tarea que nos tenemos que dar desde el Estado".