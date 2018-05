Confirman procesamiento de Menem en causa por las explosiones de Río Tercero

La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolvió, pasado el mediodía de este jueves, que el expresidente Carlos Menem siga procesado en la causa por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero. La decisión abre el camino para que pueda ser convocado un nuevo juicio oral en Córdoba por ese caso, complementario del realizado en 2014, y que tendría ahora a Menem como único acusado.



El fallo fue firmado por mayoría, con el voto de los jueces Eduardo Avalos y Graciela Montesi. En minoría votó el camarista Ignacio Vélez Funes.



La resolución no sólo que deja involucrado al expresidente en la causa sino que agrava la imputación: el procesamiento que se discutía habia sido dictado como presunto "instigador" del siniestro,y ahora se modificó su participación para que se lo investigue como "autor mediato", el mismo delito por el que fueron condenados en 2014 cuatro militares que integraban en 1995 la conducción de Fabricaciones Militares. El caso Hace un mes, ese tribunal realizó la audiencia en la que el abogado defensor de Menem reclamó su sobreseimiento y la Fiscalía y querellantes solicitaron su procesamiento. Esta instancia forma parte de un interminable ida y vuelta que tuvo la investigación del siniestro, que en noviembre de 1995 dejó siete muertos, unos 300 heridos y millonarios daños materiales.



En rigor, el tribunal debía expedirse sobre el pedido de sobreseimiento del expresidente en la causa en que estaba imputado por el delito de "instigador de estrago doloso agravado".



En agosto de 2013, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, había dictado el procesamiento de Menem. En febrero de 2014 ese procesamiento fue revocado y resultó sobreseído por la Cámara Federal de Córdoba. Ese fallo fue recurrido por los querellantes. La Cámara Nacional de Casación Penal hizo lugar en 2017 a ese planteo y derivó el caso nuevamente a Córdoba, dejando a Menem otra vez como imputado.



La misma cámara cordobesa que en 2014 sobreseyó a Menem revisó ahora su situación procesal ante esta nueva instancia. De los tres miembros de entonces, sólo uno permanece en ese cargo (Vélez Funes).

La investigación por las explosiones de 1995 ya tuvo un juicio en Córdoba, en 2014, que terminó con la condena de cuatro militares. Si ahora se resuelve el procesamiento de Menem, habría un segundo juicio, por el mismo caso, pero con un solo acusado.



El fallo del Tribunal Federal 2 de Córdoba, ratificado luego en segunda instancia, consideró que fue un hecho "intencional, programado y organizado", con el objeto de ocultar las maniobras de ventas ilegales de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995.



Menem ya tiene, tras otro juicio en Buenos Aires, una condena de siete años de prisión por el contrabando de armas, aunque esa sentencia se encuentra apelada ahora ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



Con este fallo de la Cámara Federal, el expediente volverá al Juzgado de Río Cuarto. Si este ratifica su posición por el procesamiento, aunque con nueva imputación, debería realizarse un segundo juicio complementario.



De todos modos, la decisión sería apelable por las partes ante un tribunal de casación, primero, y ante la Corte Suprema, luego. De este modo, si hubiera un eventual segundo juicio en Córdoba, no sería antes de un par de años.



En el voto en minoría, el juez Vélez Funes se inclinó por resolver una "falta de mérito" para el caso del expresidente en esta causa, solicitando al juez de Río Cuarto que profundice los elementos de pruebas para evaluar su procesamiento o sobreseimiento, al considerar insuficientes los existentes hasta el momento. Las partes En la audiencia de hace un mes, Omar Daer, abogado defensor de Menem, solicitó su sobreseimiento. Planteó la prescripción por "exceso del plazo razonable" para su juzgamiento y consideró que no está probada la vinculación entre la venta ilegal de armas y las explosiones en Río Tercero.



En cambio, el fiscal Alberto Lozada y los abogados querellantes Ricardo Monner Sans, Aukha Barbero y Horacio Viqueira reclamaron el procesamiento al considerar, entre otros indicios, que el fallo que en Córdoba condenó a los cuatro militares concluyó que las explosiones fueron un atentado programado para ocultar pruebas de las exportaciones ilegales de armas y que, a su vez, en otro juicio en Buenos Aires, Menem fue condenado por aquellas operaciones de contrabando de armamento a Croacia y a Ecuador entre 1991 y 1995.



La Voz del Interior.