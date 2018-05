Última oferta salarial a docentes: El gobierno aumentó la propuesta al 19%

Nueva propuesta salarial superadora

El gobierno provincial ofreció a los gremios docentes, un 19% en tres tramos a los gremios, más la cláusula de revisión y una suma remunerativa, supo. Fue este martes durante la audiencia en el Juzgado del Trabajo N° 3 de Paraná."La Provincia ofreció a docentes, un incremento del 19% el cual será abonado en tres etapas:", confirmó a, la titular del CGE, Marta Landó. Y agregó: "Además de la, más los códigos de traslado y la cláusula de revisión para sentarnos en forma inmediata, ni bien, el costo de vida supere el 19% que ofrece el gobierno". Dicha instancia de revisión sería en el mes de octubre.En esta nueva presentación, el gobierno propuso también, el aumento del código 029 (compensación por traslado) en un 25% anual (14% en marzo, 9% en julio y 2% en septiembre)."Desde este gobierno tenemos las mejores expectativas, también llamamos a la reflexión a los docentes porque queremos a nuestros niños en las aulas", instó la funcionaria provincial.Al respecto, el secretario general de, indicó que la propuesta será evaluada en asambleas, y si bien prefirió no hacer valoraciones de la misma, consideró que "claramente,".Los gremios docentes tienen que consultar a las bases, y estarán reuniéndose en asambleas este miércoles por la noche, y el jueves, por la mañana y la tarde. YLuego de estas revisiones, estarían presentando su respuesta ante el Juzgado Laboral."Es una propuesta que salta del 17 al 19% y la suma remunerativa, que de alguna manera, compensa lo que no viene de Nación y además, va a los jubilados y como aportes patronales a las obras sociales y la Caja de Jubilaciones", destacó Pagani. "Si bien es una suma fija, es mejor a que fuera en negro", acotó al respecto.En tanto, el secretario general de, también reconoció que la nueva propuesta salarial. Dijo además que el miércoles en horario nocturno y durante la jornada del jueves se realizarán las asambleas de dos horas para evaluar la oferta. En tanto, el viernes por la mañana,este martes por el gobierno.Besel explicó aque se acordó con el juez del Trabajo Nº3, "que una vez que cada sindicato tenga la respuesta institucional, va a hacer un escrito a través de los asesores legales y lo va a entregar en el Juzgado, ya sea el viernes a la tarde o el sábado"."Si hay una respuesta satisfactoria seguramente convocará a una nueva audiencia para cerrar el acuerdo, y si no veremos los planteos a seguir, teniendo en cuenta que en el acta que hoy firmamos se amplía la conciliación hasta el viernes inclusive", precisó."Garantizamos que el salario del trabajador docente nunca quede por debajo de la línea de inflación, independientemente del porcentaje que acordemos", dijo Landó.La titular de la cartera educativa resaltó que la nueva propuesta salarial supera la de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Corrientes, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.Del mismo modo, dejó en claro que los gremios del sector privado, como el caso de UOM, Bancarios, Uocra, Petroleros, Porteros, Congreso, Luz y Fuerza, Comercio (Faecys), UTA, entre otros, acordaron incrementos inferiores a la propuesta que el gobierno realizó hoy a los maestros entrerrianos."Estos son momentos muy complejos en materia financiera y las definiciones que tome el gobierno nacional repercutirán en forma directa en la provincia. Debemos ser responsables porque los recursos son de todos los entrerrianos. Y es nuestra obligación cumplir en tiempo y forma con el pago de salarios, y de cada compromiso del Estado", dijo Landó."Ratificamos nuestra voluntad de diálogo y el respeto por las organizaciones gremiales, y esperamos reciprocidad y que prime la racionalidad. Lo importante es ponernos de acuerdo y que no pierda el trabajador, nunca va a estar por debajo de la línea inflacionaria. Hoy estamos por sobre la línea inflacionaria porque hemos otorgado el 8 por ciento retroactivo a marzo", agregó la funcionaria.Asistieron en representación de la patronal la presidente del Consejo General de Educación, Marta Irazábal; el director de Liquidaciones y Recursos Humanos, Néstor Grifoni; la directora de Asuntos Jurídicos, Miriam Clariá y los vocales políticos Marisa Mazza, Gastón Etchepare y María del Carmen Nievas; encontrándose presente además María Marcela Piterson, a cargo de la Defensoría de Pobres y Menores N° 2 y María Cristina Federik, de la Fiscalía de Estado.Por AGMER concurrieron el Secretario General, Marcelo Pagani; la Secretaria Adjunta, Ana Delaloye; el Secretario Gremial, Guillermo Zampedri; y el miembro paritario Juan Carlos Crettaz, quienes estuvieron acompañados por la abogada Verónica Fischbach, asesora legal de la entidad. También estuvo presente el Secretario General de AMET, Andrés Besel.