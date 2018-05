Magistrados advierten: "La independencia del Poder Judicial es inclaudicable"

La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos, inauguró este viernes, una nueva sede en Gualeguaychú. El acto contó con la presencia del presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Ariel Ariza, quien destacó que "la Asociación de Entre Ríos viene exhibiendo un trabajo de mucha coherencia y consistencia"."Que se inaugure una nueva sede es algo muy significativo, sobre todo, porque lo vemos en consonancia en cómo viene trabajando la Asociación de Magistrados de Entre Ríos. Ha inaugurado la sede de Gualeguaychú y otras, en distintos puntos de la provincia. Esto habla y reafirma de una política de descentralización, es muy valorable", subrayó Ariza, quien este viernes participó de la inauguración junto al presidente y a la vicepresidenta de la Asociación, Dres Rubén Chaia y Gabriela López Arango, respectivamente.Para el presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, que la entidad entrerriana tenga una nueva sede, de las características de la de Gualeguaychú, permite a los asociados trabajar con mayor autonomía."Este nuevo espacio le permitirá a los colegas, independientemente de su trabajo, que se encuentren a discutir sobre sus prácticas o realizar jornadas de trabajo o simplemente tener un espacio para que se fortalezcan los vínculos y, sin dudas, mejorar la comunicación en la vida cotidiana de los asociados", afirmó"Destacamos la gestión del Dr. Rubén Chaia, vista desde la perspectiva nacional, porque ha reflejado solidez en el trabajo con los asociados muy notorias. Entre Ríos, tiene un lugar importante en el contexto del espacio Judicial nacional, porque en esta provincia se realizaron, hace pocos años atrás, las Jornadas Científicas de la Magistratura, que se hicieron en Paraná y también una reunión de juntas de gobierno de nuestra Federación, que se llevó a cabo en Gualeguaychú. La Asociación de Entre Ríos viene exhibiendo un trabajo que la coloca dentro de una dirigencia judicial que trabaja con mucha coherencia y con mucha consistencia", destacó Ariza.Al analizar el contexto actual de los poderes judiciales del país y la discusión sobre la reforma que se proyecta, Ariza manifestó que desde la entidad que preside, "venimos dando un debate, que lo plasmamos en un documento que se llamó 'Hablemos de Justicia', en la que acordamos las bases de cómo afrontar la etapa de la discusión sobre la reforma en el Poder Judicial"."Una de las primeras cuestiones que ponemos sobre la mesa para hablar de reforma es la defensa de la razón de ser de un Poder Judicial, en un estado democrático, que es la independencia.. Hagamos todas las reformas que sean necesarias para simplificar los procesos, pero resguardando la razón de ser un Poder Judicial que es la independencia en una sociedad que muchas veces desborda los límites institucionales y la última garantía para restablecer esos cauces es el Poder Judicial".Otro de los puntos que destacó Ariza y así quedó redactado en el documento, es la. "Estas modificaciones ya se han dado en muchas provincias, como son la oralidad en el sistema penal y en materia civil", acotó."Acceder a la aplicación de nuevas tecnologías, también son modificaciones que están vigentes en muchas provincias y en distintos fueros, donde ya se están usando los denominados expedientes digitales", describió Ariza.El presidente de la FAM mencionó que muchas de los temas que se discuten en el proyecto de reforma, ya se están aplicando en algunas provincias. "Como Federación firmamos un convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres para poner en práctica una fuerte política de perspectiva de género y otorgamiento real de oportunidades para las mujeres en relación con los hombres, en la estructura del Poder Judicial y también en lo que se refiere a la resolución de los conflictos cuando está comprometido la perspectiva de género o alguna situación de violencia hacia las mujeres".Ariza hizo referencia a que otros de los puntos que se destacaron desde la FAM es que haya una fuerte capacitación con todos los integrantes del Poder Judicial. "En este contexto, nosotros entendemos que las críticas tienen que ser escuchadas y también deben ser escuchadas las reformas que se han hecho en los sistemas judiciales provinciales, que por han logrado mejorías y que no se ven reflejadas en los medios nacionales", reconoció.El titular de la FAM comparte y coincide con lo manifestado por la Corte de Justicia de la Nación que es necesario tener una mayor apertura y una mejor comunicación en las noticias judiciales.A su turno, Chaia comentó que se pensó ese lugar, ubicado en calle 1º de Mayo 198 de Gualeguaychú "para la formación y capacitación de los asociados, pero también que sirva como un espacio para la comunidad en la actividad académica y además se pueda complementar y mantener una actividad social, un lugar de reunión, de encuentro, como la venimos manteniendo en distintos lugares de la provincia".Luego sostuvo que "el juez no sólo debe hablar por su sentencia, sino debe estar también involucrado en los problemas, en las situaciones, en las vivencias de la sociedad en que le toca tomar sus decisiones para así estar en contacto con la realidad"."La Asociación busca insertarse dentro de la comunidad", subrayó el magistrado y ese marco mencionó que en Concepción del Uruguay, Paraná y otras ciudades de la provincia se trabaja con distintas entidades intermedias.Más adelante, Chaia destacó la colaboración de asociados de Gualeguaychú que se ocuparon de la obra realizada en la nueva sede y "la importancia de que todas las jurisdicciones de la costa del Uruguay que tienen una cámara con jurisdicciones en otros departamentos, y nuclean a gran cantidad de asociados, van a tener un lugar donde reunirse, trabajar, fortaleciendo la idea de una Asociación con representación y presencia territorial en todo Entre Ríos, lo que habla a las claras de nuestra proyección de un trabajo federal, donde la igualdad de oportunidades para la formación hace que todos los magistrados y funcionarios podamos acceder a ella"."No hay independencia judicial si los magistrados y funcionarios no están debidamente formados en la materia que deben desempeñarse", enfatizó.Finalmente, agradeció a todos los asociados por el esfuerzo hecho para concretar este sueño que se suma a los ya concretados en Paraná, Concepción del Uruguay y Concordia.Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación, Gabriela López Arango, consideró un logro importante la apertura de esta nueva sede y coincidió con Chaia en que se trata de un espacio para actividades académicas y sociales que estará a disposición de todos los asociados.