El Gobierno rechazó críticas de Carrió pero remarcan que "hay articulación"

Las declaraciones de la diputada nacional Elisa Carrió no cayeron bien en el Gobierno y hoy salieron a remarcarlo.



Sin embargo, en el Ejecutivo también agregan que Cambiemos está sólido y todos sus integrantes están de acuerdo con las medidas tomadas en materia económica.



El jefe de Gabinete, Marcos Peña, calificó como "poco felices" los dichos de la legisladora sobre el asesor presidencial Durán Barba. "Estoy harta de Durán Barba. Este hombre ordena no comunicar. El pueblo tiene que saber lo que está pasando", lanzó Carrió en la semana y además lo responsabilizó por los "errores en la comunicación" del Gobierno.



En este sentido Peña dijo: "Creo que fue una expresión poco feliz, Lilita es alguien que milita por la paz y la no violencia y creo que estaba planteando una incidencia por la mala comunicación, pero creo que hay un malentendido".



En la misma línea agregó: "Con Lilita y con todo Cambiemos estamos en un momento de articulación. Podemos tener diferencias, pero tenemos claro el sentido de lo que estamos haciendo y el camino".



La Diputada días antes también cuestionó al ministro de Energía Juan José Aranguren, por la política tarifaria, aunque luego suavizó sus dichos y afirmó que la suba de tarifas debía hacerse.



Peña, en diálogo con el programa radial Mañana es Mejor de FM Blue, destacó la unidad que existe en Cambiemos y el trabajo en conjunto realizado para superar la situación actual. Por otra parte, el funcionario evitó hablar de las elecciones de 2019. "Hablar hoy de elecciones sería un error, nosotros estamos convencidos que este cambio que surgió de los argentinos sigue siendo una mayoría que sigue queriendo ratificar un rumbo. Si seguimos diciendo la verdad vamos a seguir pudiendo gobernar y representar a la mayoría argentina", finalizó.





