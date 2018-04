Diputados: la semana que viene habrá una nueva pulseada por las tarifas

El Gobierno y los bloques parlamentarios oficialistas acordaron el jueves que las subas en las tarifas de gas se podrán pagar en tres cuotas bimestrales para todas las facturas emitidas entre el 1 de julio y el 31 de octubre, que se harán efectivas en los tres bimestres de menor consumo, con un interés" a una tasa baja" tomada a partir de los índices que establece el Banco Nación.



Sobre este punto, el macrista Nicolás Massot dijo que "un porcentaje importante, que va a corresponder al aumento, se va a poder financiar optativamente. Esto no es forzoso, cada usuario va a poder elegir si se financia o no se financia. La financiación se está estudiando, los detalles llegarán de parte del Ministerio de Energía en los próximos días".



En ese contexto, las vertientes del peronismo impulsarán una fuerte ofensiva contra el aumento de tarifas de servicios públicos, tras haber fracasado su apuesta de realizar una sesión especial por la ausencia de un diputado ya que alcanzaron 128 de los 129 legisladores necesarios para deliberar, aunque aún no pudieron consensuar una sola iniciativa.





En ese sentido, el PJ y Frente Renovador propone ligar el aumento de servicios públicos a la variación salarial, mientras que kirchnerismo y sus aliados quieren retrotraer las tarifas a enero 2017 y congelarlas hasta diciembre del 2019.



De todos modos, tienen acuerdo en buscar la idea de instalar el debate en el recinto de sesiones, tanto en una sesión especial -si finalmente deciden volver a pedirla-, como en una ordinaria, con lo cual obligará a Cambiemos a trabar el tratamiento sobre tablas de estas propuestas, ya que se requieren los dos tercios.



La primera opción del bloque justicialista y el massismo es convocar a un plenario para el martes, a las 18.30, de las comisiones de Obras Públicas y Defensa del Consumidor -presididas por Sergio Ziliotto (PJ) y Marcela Passo (Frente Renovador)-, para avanzar en un dictamen sobre el proyecto que ata la suba de tarifas a la variación salarial.



De todos modos no podrán tener dictamen ya que le faltará la comisión de Presupuesto, que conduce el macrista Luciano Laspina, y que siempre es un filtro que tiene el oficialismo para evitar que la oposición pueda emitir despachos de proyectos contrarios al oficialismo.



Desde el oficialismo, el presidente del interbloque de Diputados de Cambiemos, Mario Negri, dejó en claro que no aceptara debatir las tarifas y advirtió "Cambiemos está absolutamente sólido para enfrentar las embestidas de la oposición en el Congreso sobre tarifas".



"Escuché a algunos diputados y senadores de la oposición plantear la suspensión o el congelamiento de las tarifas, pero nos tienen que decir de dónde saldrán los recursos para financiar sus proyectos", apuntó



En ese sentido, dijo que "veo que algunos han descubierto que con esto le pueden pegar al corazón de la salida que encontró el Gobierno a la tremenda crisis que heredó. Pero tienen que saber que hay un equipo que también está jugando, que es Cambiemos. Estos muchachos deben comprender que las cosas no se resuelven a las atropelladas, por más que nosotros no tenemos mayoría".



Añadió que "soy de la idea de que hay que ser responsables; se pueden debatir en el Congreso las tarifas, pero no se puede intentar modificarlas. Esa es una facultad delegada al Poder Ejecutivo".



En tanto, el presidente del interbloque Argentina Federal -que responden a los gobernadores-, Pablo Kosiner, ratificó que "vamos a plantear el martes, a partir de la presidencia de la Comisión de Obras y Servicios Públicos y de la Comisión de Defensa del Consumidor, un plenario de comisiones para empezar a discutir los distintos proyectos que hay".



Criticó el plan de cuotas para pagar las tarifas de gas anunciado ayer por el Gobierno y remarcó que esa respuesta del oficialismo ante los reclamos por los aumentos en los servicios públicos "genera más desánimo que si no hubiesen dado ninguna solución".



"Plantear que se resuelve postergando el pago de las facturas en tres cuotas con intereses, y solamente una parte mínima de las facturas, si no es una provocación, pasa raspando. Genera mayor desánimo que si no hubiesen dado ninguna solución", señaló Kosiner, en declaraciones formuladas esta mañana a FM Milenium.



Por su parte, desde el Frente Renovador, Graciela Camaño dijo que "el Gobierno ha pateado para adelante el problema, no ha solucionado el tremendo colapso que causan las tarifas altas e irrazonables, que en muchos casos llegan a ser confiscatorias de los ingresos de muchos ciudadanos".