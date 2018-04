Aumentos de la tarifa eléctrica fueron eje de debate en el Senado entrerriano

Se desarrolló este miércoles una nueva sesión ordinara de la Cámara de Senadores, presidida por el vicegobernador de la provincia, Adán Bahl y contó con la presencia de 16 legisladores.



En el marco del orden del día los senadores dieron tratamiento a un proyecto de comunicación de los senadores de Gualeguay, Gualeguaychú, Nogoyá, Diamante, Paraná y Victoria, Francisco Morchio, Nicolás Mattiauda, Beltrán Lora, Rogelio Schild, Miguel Piana, Raymundo Kisser y Roque Ferrari, respectivamente, que "solicita al Poder Ejecutivo entrerriano medidas para la reducción de la carga impositiva que grava el consumo de luz en todo el territorio provincial".



El senador Lora dijo que "se trata de un tema que tiene mucha trascendencia y merece un debate profundo y a la altura de las circunstancias". "Esta idea no es antojadiza", dijo y se remitió a una serie de datos técnicos que dan cuenta que los entrerrianos son los que más impuestos pagan a través de la factura de energía.



"Ojalá podamos compartir en una mesa todos los actores sociales que estamos preocupados por esto para tener una tarifa eléctrica más justa", reflexionó y mencionó que hay provincias que no tienen impuestos provinciales y otras con valores muchos menores.



La postura del oficialismo



El Senador Giano criticó el aumento injustificado de la base imponible y criticó que el ajuste impulsado por el Gobierno Nacional lo pagan los que menos tienen. "Cierran comercios y hay mora en el pago de las facturas de luz, y al mismo tiempo los que ganan son las empresas generadoras de energía".



Una vez más dio a conocer posturas a favor de defender el uso de los recursos naturales, el río Uruguay y apuntar a la soberanía energética. Mencionó que se ha presentado un proyecto reclamando que el Estado Nacional nos devuelva lo que nos debe desde el año 1994. Dijo que "hay que empezar por decir la verdad".



La Paz con calles cortadas



"Me sorprende lo que manifiesta Lora. El problema no son la provincia o los municipios", dijo el senador de La Paz, Aldo Ballestena y recordó el destino que tienen los impuestos que cobra la provincia, que permite el desarrollo gasífero en todo el territorio provincial.



"Así como el gobierno anterior a veces no reconocía los errores, la soberbia hace hoy que no se den cuenta que el pueblo se está irritando. En mi ciudad hubo cortes de calles, se quemaron gomas, hubo problemas", dijo en el Recinto el Senador.



Kisser: "Hay que pagar el costo real"



"Nos quejamos del costo impositivo del costo que tiene la producción, pero estábamos viviendo en una burbuja. La energía tiene un costo, habrá que estudiarlo. Tendremos que sentarnos en una mesa y pagar a los generadores lo que corresponde", lanzó ante sus pares.



Pidió rever el tema de las alícuotas que se cobran y observó que ni la provincia ni los municipios dicen nada sobre lo que están recaudando. "La provincia está recaudando mucho más en impuestos, por qué no puede ceder una parte", se preguntó.



El costo de las tarifas en la base de la discusión social



"Creo que el tema de las tarifas tiene acaparada la agenda de la comunidad, es la base de la discusión social, por lo que tiene que estar este tema en el debate", dijo Canali, representante del departamento Colón.



El legislador dijo que la factura de energía tiene un componente tributario que perciben todos los municipios y está establecido en los contratos de concesión suscriptos por la provincia.



En cuanto al IVA, dijo que "es la mayor carga que tiene la boleta después del costo mayorista". "Es impuesto distorsivo y al ser coparticipable lo sienten nación, provincias y municipios, no sé a cuanto, pero hagámoslo con acciones de todos los actores, porque no se puede meter a todos en la misma bolsa. El IVA, si lo bajamos, logramos que todos los niveles aporten algo", propuso.



No dejó de rechazar el modo en que se hace el cálculo para cobrar impuestos a través de la factura de energía.



El proyecto fue aprobado por unanimidad.



Eximición del IVA en la venta de energía residencial e industrial y comercial



Luego fue el turno de un proyecto de similar tenor de los senadores de Concordia, Uruguay, San Salvador, Colón, La Paz, Villaguay, Islas, Feliciano y Federal, Ángel Giano, René Bonato, Lucas Larrarte, Pablo Canali, Aldo Ballestena, Mario Torres, Daniel Olano, Miriam Espinoza y Nancy Miranda, respectivamente.



A través de esta comunicación "se solicita al poder Ejecutivo Nacional que realice la eximición total del impuesto al valor agregado (IVA) en la venta de provisiones de energía eléctrica destinada al uso residencial y una limitación del 14% de ese impuesto en los casos de venta de provisión de energía eléctrica destinada al uso comercial e industrial.



El proyecto también suscitó un fuerte debate entre los senadores.



Nuevo Código Electoral



Tomó estado parlamentario y fue girado a la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que propone la aprobación de un nuevo Código Electoral para la provincia y deroga las leyes vigentes hasta la fecha en la materia.



Juzgado de Familia para Uruguay y Concordia



El proyecto del Superior Tribunal tuvo tratamiento sobre tablas, aunque contaba con despacho de comisión y recibió media sanción. "Por acuerdo general el Superior Tribunal tomó la decisión de ir solucionando inconvenientes que se daban en el fuero de familia", informó a sus pares.



Se trata de crear juzgado de familia en Concordia con competencia en todo el territorio de ese departamento y uno similar para Concepción del Uruguay. Además, modifica la competencia de uno ubicado en la ciudad de Gualeguaychú.



Afirmó que "se trata de una solución" y posteriormente pidió la votación a favor del mismo, lo que se dio por unanimidad de los presentes. Fue girado a la Cámara de Diputados de la provincia.



Expropiación y transferencia de inmuebles



Se aprobó un proyecto de ley que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en el ejido de concordia, con el propósito de regularizar la situación de los grupos familiares que actualmente se encuentran habitando y destinarlo a construcción de viviendas, espacios verdes y equipamiento público.



El senador Giano dijo que se presentó el proyecto por pedido del intendente de Concordia. Se trata de varios terrenos donde habitan 800 familias, en un marco donde hay falta de terrenos para responder a la demanda habitacional. "Se trata de lograr responder a las posiciones de las partes con aportes municipales y en el futuro aprovechar los planes de urbanización", explicó al pedir el acompañamiento del expediente que tuvo despacho de comisión unánime.



Todas las bancadas lo votaron y pasó a la Cámara de Diputados.



Recibió también el apoyo de los legisladores un proyecto de ley que autoriza al superior gobierno de la provincia a transferir a título gratuito a Radio Club Concordia una fracción de terreno de su propiedad, ubicada en el municipio de concordia.



Colegios Profesionales



Tuvo tratamiento un proyecto de ley, que venía de la Cámara de Diputados y modifica artículos de la ley que regula el funcionamiento del Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos. Se le dio aprobación con modificaciones de forma, con correccion del articulado. Volvio a Diputados donde se descuenta será rápidamente aprobado, según explicó Larrarte.



También fue tratado un proyecto que modifica artículos de la ley de creación del Colegio de Gestores y Mandatarios. Vuelve a la cámara de Diputados.





Patrimonio Cultural



Se dio sanción definitiva al proyecto de ley que declara patrimonio histórico - cultural a la Basílica Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Nogoyá.





Patronato



Se aprobó una comunicación impulsada por el senador de Diamante, Rogelio Schild, que solicita se inste la investigación e identificación de los responsables de la agresión sufrida por la delegación del Club Atlético y Deportivo Strobel, en su visita al estadio del club Patronato de la Juventud Católica, en el marco del programa "Los Gurises van a la cancha 2017".



Abogado de niños, niñas y adolescentes



Los Senadores volvieron a comisión (ya tiene despacho favorable) el proyecto de ley que crea la figura del abogado del niño, niñas y adolescentes. Podría ser tratado en la próxima sesión. Hay un taller el 9 de mayo, para abordar la figura a la que refiere el proyecto y se ha decidido analizar este texto que ha trabajado el Senado.



"Queremos ver qué surge para ver si se puede enriquecer aún más el proyecto", explicó el Senador Larrarte.



Se trata de un aporte para acompañar y profundizar el proceso de acceso a derechos, en orden a los contenidos de la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que fuera ratificada por la Ley Nacional 23.849, la Observación General Número 12 del Comité de los Derechos del Niños, por la Ley Nacional 26.061 de "Protección y promoción Integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes" y su Decreto reglamentario, y también por la ley provincial 9.861.





Tarifa eléctrica social: pedido de informes



Los senadores de Gualeguaychú, Gualeguay, Nogoyá, Federación y Paraná presentaron un pedido de informes que solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el programa de tarifa eléctrica social (tes) creado por los decretos 6428/05 y 5611/10. De inmediato se hizo la comunicación al Poder Ejecutivo por contar con todos los requisitos





Del tribunal de Cuentas



En el marco de los asuntos entrados se recibió una copia de la memoria anual 2017 del Tribunal de Cuentas, que fuera aprobado por resolución del organismo y se enmarca en lo establecido por la Constitución Provincial en su artículo 213. Desde ese organismo también se elevó la cuenta anual administrativa correspondiente a la ejecución presupuestaria del año anterior.



Desde la Fiscalía de Estado fue remitida al Cuerpo para consideración y conocimiento la nómina de juicios en trámite. Adhesión a norma nacional sobre prevención del suicidio La Senadora Espinoza, autora del proyecto, recordó que fueron los senadores juveniles los que plantearon la necesidad de contar con la adhesión de esta normativa. "Un trabajo muy bien hecho por alumnos del nivel medio del departamento Feliciano que hacemos nuestro", destacó.



La norma nacional declara de interés en todo el territorio la atención "biopsicosocial" la investigación científica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección y atención de las personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las familias de víctimas de esta situación.



Se trata de un aporte para buscar disminuir la incidencia y prevalencia del suicidio, con actos de prevención y asistencia



Son objetivos de la ley nacional:



a) El abordaje coordinado, interdisciplinario e interinstitucional de la problemática del suicidio;



b) El desarrollo de acciones y estrategias para lograr la sensibilización de la población;



c) El desarrollo de los servicios asistenciales y la capacitación de los recursos humanos;



d) La promoción de la creación de redes de apoyo de la sociedad civil a los fines de la prevención, la detección de personas en riesgo, el tratamiento y la capacitación.