Gremios nucleados en la multisectorial se movilizaron frente a Casa de Gobierno

Empleados enrolados en la Asociación de Trabajadores del Estado llevan adelante hoy un paro nacional. En el marco de la multisectorial se realizó una manifestación frente a Casa de Gobierno.En ese marco, la Secretaria General de Agmer Paraná, Susana Cogno, cuestionó "el ajuste" y puso de relieve su "profundo desagrado por lo ocurrido en la conciliación obligatoria con los docentes", dado que "el gobierno no llevó ninguna propuesta a sede judicial".En declaraciones a, la sindicalista enfatizó: "La unidad en la lucha está construyéndose".Asimismo, destacó "que este movimiento con los todos los trabajadores y organizaciones sociales es muy importante". Y enseguida invitó a la ciudadanía "a sumarse contra el tarifazo y los derechos que nos están robando".Por su parte el titular de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, dijo aque "en Entre Ríos todavía no cerramos paritaria y es un punto clave de inflexión. Además tenemos un decreto que limita la posibilidad de hacer asambleas y reclamos. Esto impide que los trabajadores podamos expresarnos libremente".Adelantó que este jueves el gremio hará el Plenario de Secretarios Generales porque "tenemos que resolver la propuesta realizada por el gobierno en la paritaria. El 19 tenemos que responder, pero no vamos a claudicar nunca sobre lo que hemos planteado, que se basa en salarios dignos y condiciones laborales como nos merecemos, pero estamos muy lejos de esta realidad".Además criticó "el severo ajuste y los tarifazos" dado que "no podemos hacer frente a los mismos con los salarios que hoy tenemos".Valoró como "muy interesante" la cláusula de revisión de la suba salarial de acuerdo a la inflación, siempre y cuando "se respete, porque garantizaría que la inflación vaya paralela al salario. Pero a nosotros nos costó cuatro meses que la cláusula gatillo se efectivice, cuando fue homologada en la Secretaría de Trabajo"."Necesitamos que la cláusula de revisión tenga fecha, que sea cierta y que nos podamos sentar a revisar el proceso inflacionario", expresó al tiempo que dejó abierta la posibilidad de acordar "si hay un elemento que garantiza que no vamos a perder poder adquisitivo y salario".