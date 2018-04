Macri y Rajoy hablaron de las elecciones en Venezuela y la detención de Lula

El caso de Lula

Acuerdo Mercosur ? UE

En el marco de la declaración conjunta que el presidente Mauricio Macri brindó junto a su par español Mariano Rajoy, ambos afirmaron tener "una visión negativa" de lo que está pasando en Venezuela."Hace rato se han dejado de respetar los derechos humanos", consideró el mandatario argentino al tiempo que remarcó que desconocerán el resultado de la próxima elección, y seguirán "reclamando una salida democrática para el pueblo venezolano", durante su visita a Lima, Perú, para participar de la Cumbre de las Américas.Sus declaraciones tienen como telón de fondo el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien confirmó su ausencia en la Cumbre, en lo que iba a ser su primer viaje a América Latina, bajo el argumento de la crisis en Siria.En otro tramo de la conferencia, Macri fue consultado por su opinión sobre la situación del ex mandatario de Brasil Luiz Inácio 'Lula' Da Silva, y aseguró que un sistema judicial independiente es "fundamental" para una nación y opinó que "eso es lo que tiene hoy Brasil" y con lo que "sueña" Argentina."Acá no tenemos más que decir que respetamos el funcionamiento institucional de Brasil y soñamos con que, con el correr del tiempo, designando jueces mejores por parte del Consejo de la Magistratura, haciendo algunas reformas que se están encarando en el plan Justicia 2020, lograremos tener cada vez un sistema judicial más sólido, independiente, creíble y confiable", aseveró Macri en relación a Argentina.El exmandatario y candidato a presidente por el Partido de los Trabajadores (PT) de cara a las elecciones presidenciales del 7 de octubre próximo, fue condenado a 12 años y un mes de prisión en segunda instancia judicial, por corrupción pasiva y lavado de dinero a raíz de haber recibido un departamento triplex en Guarujá por parte de la empresa OAS.El presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno de España, Mariano Rajoy, ofrecieron una conferencia de prensa tras una reunión destinada a profundizar la relación bilateral y analizar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, entre otros asuntos de interés común a ambos países.Macri afirmó que "nunca estuvimos tan cerca de un acuerdo y esta vez hay que hacerlo realidad".Sobre la situación en Venezuela, adelantó que "no vamos a convalidar las elecciones" que tuvieron lugar en ese país.Respecto a la situación en Venezuela, dijo que "afecta a toda la región y desbordó las fronteras". "La única solución viables es devolver la palabra a los venezolanos, que elijan en libertad", agregó."Hay una confianza muy importante en el gobierno argentino y en el país. Macri logró un cambio sustancial", elogió.