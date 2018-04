Ranking de los salarios docentes en el país: Entre Ríos, en el puesto 15

Salario inicial docente

El informe sobre "Políticas públicas docentes", que fue presentado este miércoles por la Organización de Estados Iberoamericanos y el Diálogo Interamericano, hace un exhaustivo análisis de la organización de la carrera docente en la Argentina y propone cambios para atraer a más jóvenes a la docencia y que les permita un mejor desarrollo profesional.Muestra quees decir, sin considerar lo que cuesta allí el costo de vida.Santa Cruz es la que más paga por un cargo: un joven que recién se recibe y se inicia en la profesión recibe 19.294,48 pesos por media jornada, lo que representa un 30 por ciento más que lo que recibe un maestro que comienza a trabajar en Capital federal y en Provincia de Buenos Aires; y casi el doble que el básico de un docente de jornada simple en Santiago del Estero (10.632 pesos), el distrito que menos paga a los maestros.Algunas provincias desincentivan el doble cargo y por eso el ranking de la doble jornada es diferente. Ahí lidera Tierra del Fuego, con 37.746,65 pesos y en el último puesto también está Santiago del Estero: 18.928,77 pesos.El dato más llamativo es que un docente en Santa Cruz gana por media jornada más que un docente por doble jornada en Santiago del Estero.Con respecto al salario de los docentes, que se discuten por estos días en las paritarias provinciales, los especialistas indican queLos datos consignados son nominales y surgen de las planillas oficiales de cada una de las provincias. No se tiene en cuenta el costo de vida en cada uno de las jurisdicciones."El salario docente es bajo si se lo compara con otra profesión que implique una esfuerza de formación y un capital cultural similar. Esto hace que la carrera sea poco atractiva para los jóvenes. Pero hay un problema mayor, el sistema salarial docente hoy solo premia el paso del tiempo. Solo se puede ganar más por tener más antigüedad. El salario del docente argentino no contiene incentivos por formación, capacitación, compromiso social, innovación ni resultados académicos", dijo Andrés Delich, director de la oficina argentina de OEI.Santa Cruz y Tierra del Fuego, las dos provincias que más pagan, son justamente donde más conflicto docente hubo en los últimos años. En Santa Cruz hubo más de cien días de paro docente el año pasado y recién arrancaron las clases con regularidad en agosto. El calendario escolar se tuvo que rediagramar y los alumnos recién ahora están concluyendo el ciclo lectivo de 2017 y comenzando el 2018.Tanto en Santa Cruz como en Tierra del Fuego, así como en Neuquén, los gremios y los sindicatos aún no se sentaron a negociar el aumento salarial para 2018.1) Santa Cruz:Un cargo: 19.294 pesos.Dos cargos: 33.707 pesos.2) Tierra del Fuego:Un cargo: 18.846 pesos.Dos cargos: 37.746 pesos3) San LuisUn cargo: 18.511 pesosDos cargos: 26.131 pesos4) La Pampa:Un cargo: 18.814 pesosDos cargos: 34.005 pesos5) Salta:Un cargo: 17.581 pesosDos cargos: 30.283 pesos6) Córdoba:Un cargo: 17.317 pesosDos cargos: 32.431 pesos7) ChubutUn cargo: 17.009 pesosDos cargos: 33.756 pesos8) Río NegroUn cargo: 16.654 pesosDos cargos: 29.943 pesos9) Santa Fe:Un cargo: 16.460 pesosDos cargos: 32.9820 pesos10) NeuquénUn cargo: 16.214 pesosDos cargos: 32.446 pesos11) TucumánUn cargo: 15.168 pesosDos cargos: 30.374 pesos12) ChacoUn cargo: 13.902 pesosDos cargos: 24.135 pesos13) CABAUn cargo: 13.619 pesosDos cargos: 27.238 pesos14) Buenos AiresUn cargo: 13.332 pesosDos cargos: 26.665 pesosUn cargo: 13.280 pesosDos cargos: 26.561 pesos16) CorrientesUn cargo: 13.276 pesosDos cargos: 25.124 pesos17) MendozaUn cargo: 12.855 pesosDos cargos: 25.711 pesos18) San JuanUn cargo: 12.614 pesosDos cargos: 23.922 pesos19) JujuyUn cargo: 11.861 pesosDos cargos: 23.039 pesos20) CatamarcaUn cargo: 11.740 pesosDos cargos: 23.371 pesos21) MisionesUn cargo: 11.690 pesosDos cargos: 22.442 pesos22) La RiojaUn cargo: 11.592 pesosDos cargos: 23.180 pesos23) FormosaUn cargo: 11.037 pesosDos cargos: 22.075 pesos24) Santiago del EsteroUn cargo: 10.632 pesosDos cargos: 18.928 pesos.