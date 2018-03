"Si no hay oferta superadora, habrá paro", confirmaron desde Agmer

Política El Gobierno provincial convocó a AGMER para continuar la discusión salarial

Agmer recibió una nueva convocatoria por parte del gobierno provincial. Será el lunes 19 de marzo desde las 19 en el Salón de los Gobernadores.Cabe recordar que el 7 de marzo, durante el tercer encuentro paritario, se ofreció a los docentes un aumento del 15 por ciento en dos tramos: 8 por ciento en marzo y 7 por ciento agosto. Además el gobierno propuso que el 1,3 por ciento de actualización salarial respecto a la paritaria del 2017 se abone retroactiva a enero.Días atrás, el Congreso Extraordinario decidió hacer paro el 14 de marzo, pero también el miércoles 21 y jueves 22 de marzo.que "estábamos esperando esa convocatoria. Las medidas de fuerzas previstas están condicionadas a la presentación o no presentación de una oferta efectivamente superadora. Si el lunes nos proponen una cifra superior al 15%, las medidas que tenemos en suspenso no se van a ejecutar la próxima semana y procederemos a convocar al Congreso para el jueves 22 para evaluar la oferta. De lo contrario, si en la reunión no se presenta una oferta superadora, ratificamos las medidas de acción".Si bien no tuvieron comunicación que el resto de los gremios, consideró que "entendemos que vamos a ser convocados los cuatro sindicatos".