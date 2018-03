Se ejecutan en la Provincia obras de defensa por 580 millones de pesos

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

"Estamos trabajando en los desafíos que vienen. Por eso es importante venir, porque una cosa es cuando a uno se lo cuentan detrás de un escritorio a cuando viene porque ve las dimensiones reales del problema. Por eso generamos estos compromisos de trabajo", expresó el mandatario al recorrer la obra que tiene un avance del 25 por ciento.



A las obras en ejecución que tiene el gobierno provincial en Concepción del Uruguay, Villa Paranacito y Rosario del Tala, por un total de 579 millones de pesos, se suma a defensa sur de Concordia que está finalizada, fue inaugurada el año pasado y demandó una inversión de 112 millones de pesos.



El primer mandatario entrerriano observó los trabajos para la defensa de las cabeceras en puentes carreteros ubicados sobre la ruta 39 a la altura del balneario municipal Delio Panizza. Concretamente, se trata de una obra de defensa contra inundaciones, que es la protección de la cabecera del puente sobre el río Gualeguay, la cual presenta un grado de avance de un 25 por ciento y se estima que en dos o tres meses estará finalizada.



La inversión de la obra asciende a 25 millones de pesos de los cuales el 20 por ciento paga el gobierno nacional y el resto se realiza con fondos provinciales.



En la recorrida Bordet destacó el avance de la obra y sostuvo que es "un puente muy importante, no sólo para Tala sino para toda la provincia, porque nos conecta con toda esta costa. Con un río crecido y viendo como golpeaba el agua sobre los cabezales de puente, durante la época de inundaciones, estábamos muy preocupados".



"Había que hacer una obra de envergadura y después del tiempo transcurrido, venir y ver en plena ejecución la obra ya muy avanzada, nos entusiasma para poder terminarla, acelerar los tiempos y darle previsibilidad no sólo en materia de tránsito, sino también lo que tiene que ver con protección costera", expresó Bordet.



Agregó que se está evaluando "ampliar la obra con algo más de dragado para canalizar el río y que no golpee tanto sobre esta margen y generar aliviaderos que permitan tener previsibilidad cuando viene un gran caudal de agua por crecidas o por lluvias."



En tanto, el intendente de Rosario del Tala, Hugo Pitura, agradeció "la buena predisposición del gobernador de visitarnos y acompañarnos, además de ver esta obra. Veníamos de viaje y hablamos sobre algunas cuestiones que tenemos pendientes. Siempre encontramos en él y su equipo una buena predisposición, así que seguiremos trabajando".



En ejecución



Además, el gobierno tiene en ejecución, a través de la Dirección de Hidráulica, otras obras como la de defensa norte de Concepción del Uruguay, que presenta un 15 por ciento de avance y demandará una inversión de 224 millones de pesos, de los cuales el 70 por ciento aporta Nación y el 30 restante se realiza con fondos provinciales.



La obra principal establece la construcción de una defensa con su correspondiente estación de bombeo contra inundaciones del río Uruguay del sector norte de la ciudad en la zona de la desembocadura del arroyo El Gato hacia arroyo El Molino, dentro del valle de inundación del río Uruguay.



Por otra parte, días pasados el gobernador Gustavo Bordet rubricó el convenio con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para concluir la obra de defensa contra las inundaciones de Villa Paranacito. Se invertirán 330 millones de pesos, de los cuales la provincia aportará el 30 por ciento y la Nación el 70 por ciento restante. Cabe destacar que Entre Ríos ya inició esta obra con fondos propios.



La obra consiste en la construcción de 3200 metros perimetrales y brindará protección al casco urbano contra las crecientes. Además, complementará las obras ya ejecutadas, como la mejora de la ruta vieja a la ciudad que se ha ejecutado 100 por ciento con fondos provinciales. Una vez concluida la obra, que se estima en 24 de meses de ejecución, el 90 por ciento del casco urbano de la localidad completamente defendido contra las inundaciones, unas 410 hectáreas son las que se protegen.



Cabe mencionar que en octubre del año pasado se inauguró la obra de defensa sur de Concordia realizada con financiamiento mixto entre Nación y el gobierno provincial. Se invirtieron 112 millones de pesos. Esta obra lleva tranquilidad y bienestar a más de 15.000 concordienses.



Cuenta con obras complementarias muy importantes para la ciudad, como la estación de bombeo pluvial para la evacuación de los desagües pluviales del Arroyo Concordia; un reservorio que sirve de pulmón cuando las compuertas están cerradas por la crecida del río, y ocho bombas para extraer el agua sin afectar el sector protegido; y la estación de bombeo cloacal y la carpeta asfáltica sobre el coronamiento de acceso para tareas de mantenimiento y operación de la defensa.