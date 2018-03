Reimpulsan un proyecto para que en las escuelas se alerte sobre Grooming

Luego del caso de Grooming que golpeara a la ciudad de Gualeguay y pusiera en alerta a toda la comunidad, volvieron a tomar fuerza las iniciativas de lucha contra el flagelo de estos tiempos, como lo son los delitos contra la integridad sexual de niños y adolescentes a través de las nuevas tecnologías.



En este sentido, la diputada provincial Mariela Tassistro (PJ) recordó que es autora de un proyecto que impulsa la creación del "Programa Provincial de Concientización y Prevención del Grooming". Dicha iniciativa fija dicho Programa bajo la órbita conjunta del Consejo General de Educación y la Secretaria General y de Relaciones Institucionales de la provincia de Entre Ríos.



A respecto, la legisladora gualeya adelantó que reimpulsará su tratamiento y explicó que se entiende por Grooming "toda acción deliberada y ejecutada mediante la utilización de medios tecnológicos que facilitan la transmisión de datos, con el fin de cometer cualquier delito que menoscabe la integridad sexual del niño, niña y/o adolescente".



"La finalidad de esto es concientizar el uso responsable de las nuevas formas de comunicación, prevenir y preservar los derechos de nuestros gurises, y si bien es cierto que hemos avanzado a nivel legislativo con la sanción de la Ley Nacional N° 26.904 del año 2013 que incorpora al Grooming como delito, debemos generar todos los mecanismos posibles para la protección de los niños", destacó.



El proyecto de referencia establece en su artículo 4º que será competencia del Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos: coordinar e impartir capacitaciones a docentes y personal no docente de Nivel Primario y Secundario, sobre el uso responsable de los medios de comunicación y la problemática del Grooming; incluir en la currícula escolar del Sistema Educativo Provincial, talleres con el fin de advertir los peligros del uso indiscriminado de los medios de comunicación; brindar contención interdisciplinaria al niño, niña y/o adolescente víctimas del Grooming o ciber-hostigamiento; y fomentar la participación y conocimiento de la temática a los padres y/o tutores en pos de la detención temprana de posibles casos de ciber-acoso hacia sus hijos.



En tanto, será órbita de la Secretaría General y de Relaciones Institucionales: realizar campañas de prevención a través de los medios de comunicación para la concientización e información sobre el Grooming; y crear una página web de acceso público que brinde información sobre la seguridad informática y asesoramiento legal a los familiares de las víctimas. Asimismo, que permita denunciar páginas web y/o perfiles de redes sociales que atenten contra la integridad del menor.



Tassistro señaló que "hoy en día, las nuevas formas de comunicación, tales como las redes sociales dentro de las cuales podemos nombrar Facebook, Twitter, Instagram; los juegos en red, las aplicaciones como Whatsapp y otras plataformas informáticas; son herramientas cotidianas. La problemática obvia es cómo utilizamos esos medios y aquí es cuando debemos hablar del "Grooming". Casos como el de reciente difusión y otros tantos que no son de público conocimiento, no deben ocurrir más. Niños y adolescentes víctimas de aquellas personas mentalmente enfermas y perturbadas que se ocultan detrás de las redes sociales, fingiendo y simulando una amistad cuando en la realidad las intenciones son más oscuras, deben llamarnos a la reflexión y extremar las medidas para que este tipo de casos no se repitan", concluyó.