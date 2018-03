Provincia firmó convenio con Nación para obras de defensa en Villa Paranacito

En el encuentro del gobernador y el ministro del Interior, realizado en Buenos Aires, también participaron el secretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartua; el diputado provincial Martín Anguiano; el senador provincial Daniel Olano; y el intendente de Villa Paranacito, Gabriel García.



El jefe comunal dijo que "la obra tiene un alto contenido emocional". En ese sentido, argumentó: "Quienes hemos sufrido y quienes hemos estado al frente de la inundación, vimos el sufrimiento de la gente, así que hoy ver materializada esta obra es fundamental".



"Esto será un nuevo inicio para Paranacito", consideró García, quien también planteó el concepto de "refundar Villa Paranacito en algún sector".



El intendente informó además que "la obra supera los 350 millones de pesos, y hoy se firmó el 70 por ciento que corresponde a Nación, teniendo en cuenta que el 30 por ciento que le corresponde a la provincia ya está en ejecución. Son cuatro kilómetros de terraplén, con 35 metros talud, y en la base hay un coronamiento de 12 metros, cinco metros de altura sobre los registros de inundación históricos".



García también resaltó que con esta obra "ya no se inundará la zona que está contenida con esa defensa", y detalló que cuenta con estaciones de bombeo y la planta de tratamiento de efluentes cloacales.



"Se trabaja de manera articulada entre el municipio, la provincia y la Nación, y está la buena voluntad y la intención de un común denominador que es el bien de la gente y llevar obras para darle calidad de vida. Se está viendo en el resultado de esta obra y me pone orgulloso de formar parte de este equipo de trabajo porque es disciplinario", consideró el intendente.



"Tenemos concentrado en la planta urbana más del 70 por ciento de la población de Paranacito, así que más de 3.500 personas se van a ver favorecidas y todo lo que implican las nuevas viviendas que se van a desarrollar", mencionó García. "Hoy hay terrenos privados que se están loteando y van a salir a la venta y aquellas familias que no han tenido posibilidades de acceder a esos terrenos, van a acceder, teniendo en cuenta la financiación que hay a través de los créditos del Procrear o los créditos UVA", apuntó.



Luego, explicó que ahora comienzan las etapas administrativas y de licitación. "Somos optimistas que en un año o un año y medio tenemos que estar terminando la obra", concluyó. Acuerdo histórico La firma entre Bordet y Frigerio "es un acuerdo histórico, considerando que Paranacito es una ciudad que se emplazó en un lugar que históricamente vivía las inundaciones, obligaba a la evacuación del terreno y además quedaba incomunicada", destacó el diputado provincial Martín Anguiano.



"Hace dos años hubo una gran inundación, que fue al inicio de la gestión del gobernador y del gobierno nacional, y el pueblo se inundó. Ahí todo el mundo se comprometió a ver si se daba una solución definitiva. Hoy se plasma esa decisión que se tomó y como fruto de lo que tanto se pregona, que es el trabajo conjunto de interrelación entre Nación y provincia, y en este caso especialmente el del municipio también. Si no hubiese sido así, el costo de la obra era tan elevado que no se podría haber desarrollado", señaló además el legislador por el departamento Islas. "En esta buena voluntad y en esta interrelación inteligente, se ha logrado resolver totalmente esta circunstancia para siempre, así que estamos muy contentos", redondeó. Mejor calidad de vida El senador provincial Daniel Olano también destacó la importancia de la obra para Villa Paranacito: "Para nuestro departamento es histórica y le va a dar calidad de vida a todos los vecinos". Asimismo destacó el trabajo conjunto para llevarla adelante: "Es un orgullo para todos los que apostamos al crecimiento de nuestro departamento, contar con esta obra; es darle mejor calidad de vida y tranquilidad a los vecinos".



"Es una obra de gran envergadura, ya hay parte que se está llevando adelante con fondos provinciales, con decisión del gobernador de avanzar y seguir pensando en los pueblos chicos para poder desarrollarnos", dijo Olano, quien finalmente remarcó la importancia de las gestiones de Gustavo Bordet, porque "está día a día gestionando no solo para Villa Paranacito sino para todas las localidades entrerrianas". Sobre la obra

La obra consiste en la construcción de 3200 metros perimetrales y brindará protección al casco urbano contra las crecientes. Además, complementará las obras ya ejecutadas, como la mejora de la ruta vieja a la ciudad que se ha ejecutado 100 por ciento con fondos provinciales.



En la obra de defensa contra las inundaciones de Villa Paranacito se invertirán 330 millones de pesos, de los cuales la provincia aportará el 30 por ciento y la Nación el 70 por ciento restante. Cabe destacar que Entre Ríos ya inició esta obra con fondos propios.



De acuerdo a la estrategia para evitar las inundaciones en la zona de Villa Paranacito, la construcción de terraplenes de defensa es uno de los elementos fundamentales para disminuir en gran medida los inconvenientes que el agua causa en la población urbana.



La traza del terraplén de defensa consiste en un anillo que encierra prácticamente la totalidad de la población urbana de la localidad de 6,5 kilómetros, y terraplenes de defensa provisorios (realizados por el municipio y vecinos), complementando con una estación de bombeo los excedentes pluviales internos y una estación de bombeo cloacal con lagunas de tratamiento.



A fin de iniciar los trabajos previstos en el anteproyecto, la provincia junto con el municipio tomó la decisión de encarar la ejecución, con fondos provinciales, de una primera etapa de tareas de levantamiento de terraplenes, desde marzo de 2017. Esto ha sido ejecutado respetando la traza de la defensa prevista. Estos trabajos de complementarios de movimiento de suelo y dragado, son fundamentales para poder ejecutar luego la obra civil y de ingeniería propiamente dicha.



Una vez concluida la obra, que se estima en 24 de meses de ejecución, el 90 por ciento del casco urbano de la localidad completamente defendido contra las inundaciones, unas 410 hectáreas son las que se protegen.