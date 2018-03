Casi 3000 docentes comenzarán el ciclo lectivo con sus cargos titularizados

En detalles

El gobierno entrerriano informó que regularizó la situación de casi 3.000 docentes que comenzarán el ciclo lectivo 2018 con sus cargos titularizados, tras la realización de los concursos docentes desarrollados entre diciembre 2017 y febrero del 2018, coordinados por Jurado de Concursos del Consejo General de Educación.La presidenta del organismo, Marta Landó, puso en valor el trabajo realizado por todo el equipo del organismo para la concreción de los concursos y dijo que "todas estas adjudicaciones se han logrado gracias al trabajo en equipo de Jurado de Concursos del Consejo General de Educación, de los vocales tanto políticos como gremiales, de los equipos de informática, porque todos hemos trabajado para lograr la concreción de estos concursos".Aseguró que "llegar a más de 2.000 docentes titularizados para el inicio del ciclo lectivo 2018 no es un dato menor. Como no lo es el hecho que después de 30 años hemos concretado el concurso de secretarios de escuelas".Además, la titular de la cartera educativa, manifestó que "todo este logro tiene que ver también con la línea política educativa que impulsa el gobierno de la provincia a través de nuestro gobernador, Gustavo Bordet, que apuesta a la estabilidad laboral de los docentes y que trabaja constantemente para mejorar la calidad educativa, apostando a la inclusión de todos nuestros alumnos y la estabilidad para quienes están a cargo de ellos en nuestras escuelas".En febrero a través del Concurso Extraordinario de Oposición de Secretarios de Nivel Inicial, Primario, Secundario y sus Modalidades y del Concurso Extraordinario de Cargos Directivos de Nivel Inicial, Primario, Secundario y sus modalidades se titularizaron 748 cargos docentes, y 25 cargos suplentes de supervisores de escuelas de Nivel Primario, Secundario y sus modalidades.La presidenta de Jurado de Concurso, Analía Matas, precisó que "los cargos adjudicados en el mes de febrero se suman a los 2.042 ya concursados en el mes de diciembre del 2017 en el marco del Concurso Ordinario de Ascenso, Pase y Traslado de los niveles Inicial, Primario y sus modalidades, sumando un total de 2.815 cargos titularizados entre diciembre y febrero".Agregó que "este jueves y viernes se realizaron en todos los departamentos nuevos concursos de suplencias de ascenso y de ingreso que aún no están computados. Estos docentes tomarán posesión el lunes 5, con el inicio del ciclo lectivo".Matas resaltó que "desarrollamos en equipo, junto a las representantes gremiales un trabajo muy arduo así como hicimos el año pasado el concurso para cubrir en Nivel Inicial y primario en todos los departamentos con adjudicaciones de titularidades, y se han logrado en 2016 y 2017".Recordó, que "hacía 30 años que no se realizaban los concursos de secretarios, quienes rindieron el concurso por oposición. Además, los concursos de supervisores no se realizaban desde hace 7 años, que también lo estamos haciendo, en lo que respecta al último concurso de directores fue en el 2013.Concurso extraordinario de oposición de secretarios de Nivel Inicial, Primario, Secundario y sus modalidades:-Nivel Inicial, Primario y sus modalidades: 320 adjudicaciones-Nivel Secundario y sus modalidades: 331 adjudicacionesTotal 651 cargos de Secretarios de EscuelaConcurso Extraordinario de Cargos Directivos por Resolución 500/13 CGE:-Nivel Inicial, Primario y Sus Modalidades: 79 cargos-Nivel Secundario y sus Modalidades: 18 cargos-Total 97 cargos directivosConcurso de Suplencias de Supervisores Nivel Primario, Secundario y sus modalidades-Nivel Primario y sus modalidades: 20-Nivel Secundario y modalidades: 5-Total 25 cargos suplentes de supervisorConcurso docente realizado en diciembre de 2017:Concurso ordinario de ascenso, pase y traslado de los niveles inicial, primario y sus modalidades-Total 2042 cargos docentesCabe señalar que todos los docentes que titularizaron sus cargos en el mes de diciembre y febrero tomaron posesión de los mismos en febrero de 2018. Mientras que los supervisores de Nivel Secundario asumen tras la realización del acto concursal.