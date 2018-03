"Exhibí hechos reales y tangibles, será un año de realizaciones y de debate"

El Presidente Municipal expuso ante los ediles un repaso y análisis de la gestión de gobierno durante el 2017 y adelantó las principales líneas de acción y ejes de su gestión para este año.", puso relevancia Varisco al comenzar su discurso.Respecto de las finanzas, al 31 de diciembre de 2017, dijo que dejaron al finalizar el año "un saldo positivo de 400 millones de pesos".Mediante el sistema informático, Varisco destacó que se han bancarizado todos los empleados municipales".El intendente celebró "la gran cultura tributaria de los paranaenses, habiendo un 70 % de cumplimiento".puso relevancia en que la ciudad estará "a la altura de los mejores accesos viales" del país:"Se finalizará este año el Acceso Norte, con una erogación de 300 millones de pesos. Se está construyendo a buen ritmo el acceso sur de la ciudad, en una obra que incluye la autovía Paraná Oro Verde y colectoras. Vialidad Nacional licitará otra vieja deuda que se tiene, que es la continuidad de la circunvalación, una obra de 508 millones de pesos con un derivador de ingreso al parque industrial", expresó.Otra obra que se licitará es "Al respecto hizo hincapié en que "se ha trabajado en conjunto con Nación y provincia. En relación a la cabecera del puente en Paraná que estamos sujetos a cuestiones técnicas, pero esto no quita que busquemos la manera de solucionar los problemas que se nos planteen, hablaremos con los vecinos que han hecho reclamos en este sentido".Destacó en materia vial, "el esfuerzo del Presidente Macri que en campaña habló del Puente y apostó a esta obra, y el aporte del gobierno de la provincia que ha estado de acuerdo con esta cabecera del puente".Varisco hizo hincapié en materia vial, "el esfuerzo del Presidente Macri que en campaña habló del Puente y apostó a esta obra, y el aporte del gobierno de la provincia que ha estado de acuerdo con esta cabecera del puente"."Hemos licitado y adjudicado un plan de obras y mejoras viales: Se han mejorado calles de tierra y broza, arreglaremos 1000 cuadras con riego asfáltico y avanzaremos en un plan de bacheo de 1200 cuadras y 400 cuadras de repavimentación", afirmó.En el tema de drenajes pluviales, "hemos realizado un convenio con el BID, que en breve pasaremos al proceso licitatorio".Dijo también que ha habido un "incremento en el parque lumínico de más de 1000 luminarias. Se incorporaron 500 luminarias led que permiten ahorrar en energía y dar mayor eficiencia lumínica".Se ha formalizado un convenio con Enersa, denominado Mi Hogar Seguro, para que "hasta las casas más humildes tengan disyuntores en el interior de sus viviendas". El plan prevé desarrollar acciones de concientización sobre la importancia de contar con instalaciones eléctricas seguras, promover el uso responsable de la energía y generar incentivos en aquellos sectores que actualmente se encuentran con conexiones irregulares.En relación a, "hemos hecho una tarea sin precedentes, con 5600 metros de cañería de agua potable, con desagües cloacales por 4000 metros de cañerías"."Pondremos a punto 15 estaciones elevadoras de la ciudad, con un desembolso importante de 40 millones de pesos", indicó.En cuanto a", dijo, "se deben a las obras que no se han hecho en gestiones anteriores porque `van enterradas", a lo que agregó: "No se hicieron durante mucho tiempo" y hoy se pagan las consecuencias., puso de manifiesto.Aseguró que su gestión "busca fortalecer las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, acceso universal a los derechos y compromiso con todas las líneas. No hay democracia sin igualdad de oportunidades y se logra a través de la educación.".Manifestó también que ". Un claro ejemplo es la entrega de 40 motocarros a quienes trabajan con la basura, porque el objetivo es cambiar su tarea laboral. Esto continuará con más fuerza, con la ordenanza que prohíbe la tracción a sangre"."Dimos respuestas a las personas en situación de calle, que fueron llevadas a la residencia Teresa de Calcuta y al Centro Comunitario Nº 2. En ambos sitios cuentan con cama, comida y todo lo que necesitan", agregó.. Contamos con una casa nueva para víctimas de violencia de género, más amplia y confortable. Además trabajamos en una red de detección temprana, Punto mujer y campañas contra el acoso sexual callejero".Asimismo, mencionó que "implementamos el boleto gratuito universal y la Tarjeta Joven Paraná.".Sobre materia sanitaria, dijo que "Esperamos la autorización del BID para la audiencia pública y su licitación. Además, hicimos un convenio para construir un nuevo cementerio parque y próximamente se licitara la pavimentación de su acceso".Explicó también que "".Contó también que "en materia de seguridad licitamos la, que serán colocadas en los próximos días. Está finalizada la sala de monitoreo en el edificio de Cinco Esquinas".Destacó también "el programa alimentario municipal, que llega a todos los barrios de la ciudad. Contamos con más de 100 copas de leche y merenderos. El municipio ha asistido a familias en la compra de materiales o la entrega de los mismos".Respecto al tema salud, señaló que ". Además, el municipio sumó dos ambulancias. Por otra parte,. También, tenemos unidades sanitarias móviles que garantizan la salud en toda la ciudad.y este edificio funcionará en barrio Los Aromos"."También nos ocupamos de la salud animal.. Proteccionistas trabajan con nosotros y ya rescataron y recuperaron 150 perros y gatos", agregó.Sobre la municipalidad, expresó que ", incrementamos en un 102, 28 por ciento el salario básico. Regularizamos la situación de muchos trabajadores".Habló también del deporte y consideró que "ahora todas las disciplinas encuentran un lugar para practicar, porque además ejecutamos muchos programas, colonia de vacaciones, iniciación deportiva, instalación de cancha de hockey, beca deportiva municipal".: el Centro Experimental Gloria Montoya fue reconstruido. Se refaccionó la sala mayor del Juan L. Ortiz; se reconstruyen los techos del Teatro 3 de Febrero. Además,y es un éxito la Fiesta del Mate. Duplicamos los talleres barriales, Sumar Arte, ciclo de música en el anfiteatro, cine bajo las estrellas", finalizó.