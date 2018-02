Se realizó la audiencia pública de la vocal gremial del CGE, Perla Florentín

La audiencia

En el recinto de lase realizó este miércoles, la Audiencia Pública programada en el marco de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento del Senado. En este caso fue para oír e interrogar a la profesora, quien ha sido propuesta para ser, ocupando el espacio de la representación gremial del organismo. Empezó poco después de las 10 y se extendió más de una hora y media.Como es de forma la audiencia se inició con las palabras del presidente de la Comisión, Lucas Larrarte, quien explicó a los presentes las razones de esta instancia. Posteriormente, a través el secretario del Senado, Natalio Gerdau, se dieron a conocer los antecedentes que conforman el pliego.Estuvieron presentes los senadores de Colón, Diamante, Concordia, Federal, Victoria, Feliciano, Nogoyá, Paraná y La Paz, Pablo Canali, Rogelio Schild, Ángel Giano, Nancy Miranda, Roque Ferrari, Miriam Espinoza, Beltrán Lora, Raymundo Kisser y Aldo Ballestena, respectivamente. En el recinto estuvieron presentes vocales del Consejo de Educación, funcionarios y representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER).Larrarte, para darle la palabra a la docente, reiteró los aspectos centrales de la Audiencia. La Profesora Florentín mencionó que se recibió de maestra en el año 1985 y detalló ante los legisladores que desde sus inicios tuvo actividad "sindical y pedagógica"."Hay conocimiento del sistema y se trata de trabajar en beneficio de todos los compañeros docentes. Por ser representante docente tengo un doble compromiso, con los compañeros y con el sistema educativo", agregó, recordando sus orígenes en AGMER, en defensa de los derechos de todos los docentes de Entre Ríos, en todos sus niveles.Agregó que fue electa en el año 2016 y se integró al Consejo de Educación, priorizando el trabajo y aportando desde lo construido colectivamente. Puntualizó las propuestas hechas en relación al régimen de licencias, para lograr incorporar dentro de estas a la violencia de género, reconociendo así un derecho que está establecido en normas nacionales y provinciales.Florentín dijo que "es importante proteger a quienes están siendo violentados", por eso presentó una propuesta normativa en el seno del Consejo de Educación (CGE). Habló de la necesidad de trabajar con otros organismos del Estado para conseguir un resguardo integral de la mujer que haya sido víctima de violencia.Otro de sus ejes de trabajo es lo relacionado con la protección de la salud de los docentes, para alcanzar mejores estándares de control periódico. Observó que esto es necesario por las malas condiciones laborales que se dan en algunos lugares, por lo que ha dado prioridad a buscar mejorar el medio donde se desarrolla la tarea docente.Comentó a los legisladores el mecanismo de intervención de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo, que solo se ocupa de lo orgánico, pero muchas veces, al volver al trabajo, no se lo hace en mejores condiciones laborales. Indicó que no están claras las normativas para la recalificación laboral, por lo que se debería trabajar en ese sentido.Puso como ejemplo que una docente que está frente al aula, y después de esta afectación se tiene que volver al trabajo en otra función, esto tiene que ser contemplado en las normas que emite el Consejo.Dijo que las ART no alcanzan a llenar las expectativas que tiene como trabajadora, por lo que se debería trabajar para alcanzar mejoras en la participación de estas empresas en el sistema. Entregó detalles de situaciones que se dan, por ejemplo, al concluir las licencias psiquiátricas."Tenemos una licencia por enfermedad, pero no todas las garantías para volver al trabajo en mejores condiciones", agregó.Dijo que hay normativas que no se cumplen en su totalidad, como por ejemplo lo relacionado con los concursos en el nivel medio. Resaltó y celebró que "se ha logrado que muchos secretarios hayan tenido acceso a la estabilidad, alcanzando alrededor de 900 compañeros con ese beneficio".Detalló la serie de concursos que se han realizado en los últimos dos años y cuáles son los pendientes para lograr acceso y estabilidad en los cargos. Lamentó que en 2014 no hayan sido convocados a concurso quienes se desempeñan en escuelas de jornada extendidas conocidas como ESCUELAS NINA."Es un sistema organizacional diferente, pero lo curricular es idéntico a una escuela común", precisó y dijo que no convocar a los docentes de esos espacios es una contradicción. "No debe haber obstáculos para que alguien que se preparó para ser director, no pueda conducir esos espacios. Estamos preparados", destacó realzando el esfuerzo y la preparación de los docentes. Brindó detalles de la legislación marco que se aplica, para mostrar lo que ella considera una injusticia.El senador Larrarte abrió el espacio de las consultas y lo hizo preguntando sobre su situación patrimonial y fiscal. Florentín detalló los ingresos con los que cuenta y donde habita, agregando la titularidad de bienes muebles e inmuebles. "He trabajado desde siempre", afirmó. Informó que está al día con sus obligaciones fiscales.La consultó sobre cuáles deberían ser algunas acciones a encarar desde la administración del Estado. La docente volvió a mencionar lo relacionado con el medio donde se trabaja, refiriéndose a las faltas en infraestructura. "Hay una obligatoriedad educativa, pero las escuelas no lograr ser suficientes para cubrir todos los niveles y en las mejores condiciones", comentó.Habló de los procesos de readaptación de los espacios. "Se construyen y modifican escuelas, pero al hacerlo no se consulta a quienes las usan y allí viven, como son los docentes. Se responde a modas constructivas y no a las realidades. Tienen que ser consultados los docentes, para construir no solo lo material, sino respetando las necesidades de los docentes que allí se han de desempeñar", reflexionó."Una escuela no es solo infraestructura, es todo lo que pasa adentro", lanzó ante los legisladores de la comisión de Asuntos Constitucionales y se mostró a favor de la paritaria de infraestructura que está en pleno funcionamiento.Acá también se refirió al control de salud, en el sentido de "cuidar al docente", a que no se tiene que contar con un sistema persecutorio, sino que se tiene que pensar siempre en lograr que en el menor tiempo y en las mejores condiciones, el docente pueda volver a ocupar su cargo.El CGE debe incorporar tecnología para contar con una base de datos real y permanente para contar con elementos concretos al momento de tomar una determinación en relación a la política educativa. "Hay que equipar al Consejo para tener un verdadero control de lo que pasa dentro del sistema educativo, respetando la autonomía que tiene", enfatizó."La salud de los trabajadores, los concursos, la salud de los alumnos, responder la necesidad de las comunidades, son temas que deben ocupar al Consejo y estamos un poco atrasados", agregó a su análisis.El Senador Larrarte, en relación al funcionamiento de la ART, recordó cuáles son las obligaciones que tienen en su relación con el Estado. La vocal gremial insistió que se tienen que cambiar algunos parámetros de esa actuación.El senador de Concordia, Ángel Giano, le consultó sobre el reclamo a la incorporación de elementos tecnológicos para el control del ausentismo. Acá opinó el legislador que se tiene que terminar con los certificados mal otorgados. Le pidió que profundizara sobre lo que se debería hacer.Aquí la profesora dijo que en relación al derecho del docente se debe trabajar en construir una red con todos los organismos del Estado, para tener un control de salud con representantes de todos los sectores, con el aporte de los efectores públicos elaborando bases para saber más sobre los trabajadores.Recordó que hay propuestas para tener sistemas de control siempre dentro del propio Estado, con un afán de protección integral. "A ustedes legisladores les tocará pensar como lograr una estructura del Estado con un control efectivo de la salud del trabajador docente", respondió.Giano le mencionó la idea de modificar el código contravencional para proteger al trabajador de la educación, que tiene media sanción del Senado. "En relación a esto debo decir que no queremos a la policía dentro de la Escuela. Sí queremos cuidados, pero no la fuerza dentro de la escuela", argumentó.Trajo a sus dichos la existencia de una guía de resolución de conflictos, que está vigente, apuntando a "intervenir pedagógicamente para la resolución de los inconvenientes". Además, reclamó sistemas de prevención y "dar intervención a los organismos mediante redes institucionales"."Nos falta aceitar la formación de los integrantes de las fuerzas de seguridad y de los efectores que deben responder al llamado de una escuela", propuso, revelando que "el Copnaf no alcanza".Florentín reitero la existencia de protocolos que están en plena vigencia. "La escuela es la mano del Estado que está al alcance de todos. Tiene elementos para dar respuesta pedagógica, pero tiene que encontrar, con trabajo, con mejor formación, la coordinación de los estamentos del Estado".Puntualizó que a veces la fuerza de seguridad no sabe qué hacer cuando es requerida.Otra consulta fue si Entre Ríos puede pensar la política educativa con un horizonte de 10 a 20 años. "La Educación tiene que ser política de Estado, la tenemos que pensar a un período largo, porque lo que perjudica es la marcha y contramarcha, porque esto impide avanzar y mejorar", dijo ante los senadores.Hay leyes marco vigente que a veces no son aplicadas lanzó la docente, recordando que por ejemplo se alcanzó la ley de financiamiento educativo, que fue un logro y ahora quiere ser dejado de lado, es decir que esto es un retroceso, "que nos hace mucho mal y no debemos permitir".El senador Kisser se refirió a la política educativa que debe elaborar y aplicar el CGE. Le pidió opinión sobre la situación educativa y las perspectivas.La vocal gremial dijo que los resultados no son pensables con un horizonte de pocos años y añadió que "en educación no podemos pensar solo en resultados. Se necesita, para alcanzarlos integralmente, con todos incluidos, que haya un acompañamiento al sistema con otras políticas de Estado que hagan a la igualdad de oportunidades".Se mostró contraria a analizar todo "con números fríos", explicó que un chico no deja la escuela porque quiere hacerlo, sino que se tiene que pensar cómo acompañar al estudiante desde dentro de la escuela y con todos los elementos con los que cuenta el Estado para contenerlo."Aspiramos a formar ciudadanos integrales, por eso no podemos ver el aporte a educación como gasto, y tenemos que tomar decisiones en relación a la formación docente, pero pensando qué necesitan nuestras realidades, no solo lo que piensan los especialistas", sostuvo, "recordando que es obligación del Estado poner a disposición del ciudadano el servicio educativo"El legislador de Cambiemos dijo no ver que se proponga al educando un proyecto de vida y consultó que se puede hacer desde la conducción educativa para que los alumnos tengan una mirada hacia el futuro.La docente dijo que "la escuela está inserta en una sociedad que cambió, por eso no se puede comparar con épocas pasadas". "No comparto que la escuela no prepare para un proyecto de vida. Hay que mejorar, el Consejo acompaña, tal vez no en forma suficiente, y por eso hay que trabajar en la formación del docente en todos los niveles, para acompañar al desarrollo del estudiante en el contexto social actual"."No creo que debamos estar disconformes con el sistema, si quizá hacerlo con algunas situaciones puntuales, por lo que debemos reposicionar institutos de formación para que todos los docentes puedan hacerlo de manera continua", mencionó a modo de propuesta.El Senador Canali la consultó sobre la educación inicial y compartió los conceptos de la docente en relación a los procesos de educación continua para los docentes.Le preguntó además sobre cómo van marchando las escuelas NINA.Florentín recordó que desde lo gremial se lo vio siempre como un proyecto interesante, que fue valorado positivamente."La crítica que podemos hacer es que es muy dispar la posibilidad de acceso, con algunos inconvenientes en la elección de los talleres, porque a veces hasta los padres no coinciden con los que se proponen", respondió.Propuso que se participe más a la comunidad en la construcción de los perfiles de las escuelas de jornada completa. Acá repitió la situación de los docentes y los reclamos en relación de los concursos. Sumó la idea de profundizar el trabajo porque la ley apunta a ir ampliando este servicio a todas las comunidades, todo esto desde la experiencia que se va recogiendo.Otro punto del requerimiento fue su posición en relación a la Educación Emocional. "No he profundizado el tema", indicó ante el legislador que presentó un proyecto de ley para aplicarla en Entre Ríos, no obstante, afirmó que "todo lo que beneficie a los chicos es bueno, pero hay que ser cuidadosos con algunas temáticas".En ese orden señaló que en el afán de incorporar novedades no hemos logrados buenos resultados. Puso como ejemplo lo que aconteció con la psicogénesis, proponiendo el estudio y el trabajo sobre el tema de la educación emocional para ir más allá del entusiasmo coyuntural.Otro elemento que trajo Canali fue el relacionado con la deserción escolar y reiteró su postura sobre las escuelas de oficios. Le preguntó si no es conveniente readaptar el sistema para que los chicos puedan realizar un aprendizaje que allane la llegada al mercado laboral.La profesora le comentó la existencia de algunas experiencias en la zona rural entrerriana. Se mostró cuidadosa sobre el tema y fue aquí que indicó que hay que observar qué acontece con la modalidad de adultos que tienen una matrícula con un importante número de adolescentes.Para el senador Canali todas estas situaciones tienen que ser analizadas, porque quizá los cambios sociales llevan a que los educandos tomen la determinación de cambiar el modo de acceder al título secundario.Por último, dijo: "Cuando llegué al Consejo no lo hice en soledad, llega un equipo conformado por firmes defensores de la educación pública. Pensamos en los trabajadores y en los chicos, y todo lo que podamos hacer para mejorar la escuela entrerriana, lo hacemos y lo haremos".