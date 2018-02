Camioneros espera una importante concentración contra las políticas del gobierno

Las claves de la marcha

Una parte importante de los sindicatos, la oposición y los movimientos sociales marchan hoy contra las políticas socioeconómicas del gobierno de Mauricio Macri.Si bien desde la Casa Rosada y sus medios afines se intentó deslegitimar la protesta con el discurso de que la marcha solo interesa a Hugo Moyano para desviar el eje de su actual situación judicial, lo cierto es que partidos políticos que van de la izquierda al centroizquierda, que nada tienen que ver con la CGT o con el camionero marcharán contra el ajuste y la represión, además de adherir a las principales consignas del día.La marcha contra las políticas de ajuste del gobierno promete ser multitudinaria. En la esquina de las avenidas Belgrano y 9 de Julio, con la imagen de Eva Perón desde el edificio del Ministerio de Desarrollo Social como compañía y respaldo,hablarán Hugo Yasky y Pablo Micheli de las dos CTA, el bancario Sergio Palazzo, un representante de los movimientos sociales y el cierre quedará a cargo de Hugo Moyano. No será la primera movilización contra el gobierno de Cambiemos pero abre una nueva etapa político sindical de mayor confrontación contra la política económica que ahoga a trabajadores con la inflación, precariza e incrementa el desempleo.Las diferentes columnas comenzarán a llegar cerca del mediodía y los discursos se escucharán a partir de las 15. La idea es que las diferentes organizaciones se acomoden hacia el sur de la avenida 9 de Julio. Si se quiere, la zona más olvidada de las diferentes gestiones macristas en el gobierno de la ciudad y el conurbano sur, una de las zonas donde más se expande el desempleo y la precarización laboral.- La consigna de la marcha gira en torno a un rechazo a la reforma previsional, además de contra los despidos masivos en el Estado. Camioneros pide también un bono de 9.500 pesos acordado en las paritarias de 2017 y que todavía no fue concretado.- Los gremios convocantes calculan que la adhesión a la movilización en las calles agrupará a cerca de 300 mil personas.- El acto con oradores comenzará a las 15 y el escenario estará emplazado sobre avenida 9 de Julio y su cruce con avenida Belgrano. El corte se prevé que, al menos, llegará hasta avenida San Juan. La zona afectada, sin embargo, llegará hasta avenida Córdoba. Hacia los costados el tránsito también estará afectado desde las avenidas Alem y Callao/Entre Ríos.- Camioneros y el gobierno porteño acordaron que no habrá policías uniformados en las zonas neurálgicas de la movilización.- Se esperan miles de micros, que se ubicarán sobre la 9 de Julio y también sobre las Av. Belgrano e Independencia.- Los oradores previstos son Hugo Moyano; el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo y también los líderes de las CTA Hugo Yasky y Pablo Michelli.- Los sindicatos que apoyan a Camioneros en la medida son Docentes Privados, Ctera, Bancarios, Canillitas, Dragado y Balizamiento, Prensa, Gráficos, Cuero, Televisión, Estatales, Peajes, Seguros, Municipales, Judiciales, Modelos, Aeronavegantes, Metrodelegados, Aceiteros, Neumáticos, Docentes Universitarios y Ademys. También las dos CTA.- Los espacios políticos que expresaron su adhesión de forma explícita son Unidad Ciudadana (aunque sin que Cristina haya hablado, pero sí lo hicieron algunos de sus dirigentes cercanos), el PJ, el PO, el PTS, la IS y el MST. En tanto, algunas de las organizaciones sociales que se suman son Madres de Plaza de Mayo, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CTEP, Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa; el Movimiento Evita.- Los gremios que no apoyan son Sanidad, Comercio, UOCRA, UPCN, UTA, Gastronómicos, UOM, UATRE, Estaciones de Servicio, La Fraternidad, Obras Sanitarias, Remiseros, Tintoreros y la Unión Ferroviaria.- No habrá recolección de residuos hasta la medianoche.