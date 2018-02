Yasky redobló críticas a sindicalistas que "no marchan el 21"

"Cualquier tipo de riesgos hay que asumirlos porque la situación es muy grave. Hay dirigentes que quieren vivir en los ambientes climatizados, pisando alfombra y no la calle, el barro", sostuvo el también diputado nacional.



En diálogo con Radio Continental, el referente opositor cuestionó a los gremialistas que se apartaron de la movilización convocada por el líder camionero, Hugo Moyano: "Son dirigentes sindicales que desistieron de representar a los trabajadores en un momento en el que hay que correr riesgos".



En ese sentido, Yasky afirmó que "el 65 por ciento" de los sindicatos estarán presentes en la marcha que se realizará el próximo miércoles.



"Si uno suma los gremios que van a movilizar, somos el 65 por ciento con holgura. Los gremios que no convocan son una masa minoritaria y eso muestra la extrema debilidad en la que han quedado", agregó.



Asimismo, el legislador de Unidad Ciudadana se refirió a las causas judiciales que enfrenta Hugo Moyano y, tras cuestionar la "inquisición que el Gobierno puso a funcionar" contra los sindicalistas, remarcó: "Sabemos que quien asume el riesgo de la representación, si pone el pecho, tiene la posibilidad de que el Gobierno vaya por una causa, le invente otra y le mande la Justicia".



En ese sentido, señaló que "la Justicia no está actuando con independencia del Poder Ejecutivo en estos casos".



Finalmente, Yasky indicó que dejó de lado "diferencias y distanciamientos" que supo mantener con Moyano años atrás: "La realidad nos hizo cambiar, nos hizo dejar de lado diferencias y distanciamientos que fueron reales, que no desaparecieron y si tuviéramos que discutir a fondo algunas cosas esa diferencias tal vez persistan. Pero hoy la realidad nos exige unirnos aunque no pensemos igual".



Ante eso, el secretario general de la CTA de los Trabajadores contó que "el objetivo de máxima" de cara al futuro "sería reunificar el conjunto del movimiento sindical".



"Por supuesto, tiene que ser con un claro principio de que tiene que estar al servicio del reclamo y la necesidad del trabajador", concluyó.