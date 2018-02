La próxima semana comienzan las Jornadas Regionales de Educación

Las Jornadas Regionales de Educación "Políticas Educativas para la Inclusión y Situaciones Complejas de la Vida Escolar" inician el 21 en Paraná, continúan el 22 en Concordia y el 23 en Gualeguaychú. A las distintas convocatorias asisten docentes, directivos y supervisores.



La titular del CGE, Marta Landó, explicó a Elonce TV que "estamos preocupados y ocupados de todas estas temáticas que los docentes y directivos actualmente tienen que resolver en las distintas instituciones educativas".



El objetivo es abordar una serie de ejes temáticos que tienen que ver con la inclusión de personas con discapacidad, la prevención de algunas situaciones de conflictividad que uno visualiza al interior de las escuelas. Además, adicciones, suicidio y violencia escolar.



Por su parte, el representante de la Secretaría de Lucha contra las Adicciones (Selca), indicó que "formaremos parte de estas jornadas, trabajamos en ello desde noviembre. Será enriquecedor y forma parte de las políticas de estado de este gobierno. Trabajar las adicciones y su prevención es una tarea realmente difícil, pero el eje educativo forma parte de las herramientas clave para trabajar en esta temática".



En tanto, Mariel Ávila, la esposa del gobernador, dijo que "soy un par de todos los docentes entrerrianos. Acompañamos dando herramientas porque a veces no basta con las capacitaciones que uno intenta hacer, sino que el estado debe estar presente y brindar apoyo en las aulas. Es una nueva realidad, no es fácil".



Además, comentó que "será un proceso, donde habrá instancias de evaluación, que es lo que tanto queremos los docentes, que no sea una mera capacitación de unos días. Luego queremos que se aplique en las aulas, con hechos y que realmente resolvamos los problemas que tenemos en la educación entrerriana". Elonce.com