Piden al Gobierno que no elimine la cláusula gatillo de las paritarias

El Frente Renovador le pidió al Gobierno que no elimine la cláusula gatillo de las negociaciones paritarias porque es la clave para conservar el poder adquisitivo de los salarios.



Los referentes del equipo económico de ese espacio político Aldo Pignanelli y Matías Tombolini respaldaron el reclamo de los gremios para defender esa herramienta que a algunos sectores les permitió no perder contra la inflación en 2017.



Los intendentes que ganaron las elecciones representando al Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires ratificaron recientemente que aplicarán la cláusula por la cual los salarios aumentan de forma automática si la inflación supera al porcentaje acordado en la paritaria.



Pignanelli, ex presidente del Banco Central, afirmó: "Estamos a favor de la cláusula gatillo cuando hablamos de paritarias porque los salarios vienen atrasados y la inflación subiendo, por ende esta medida defiende el poder de compra de los trabajadores".



"Mientras el Gobierno actualiza los créditos con UVA (Unidades de Valor Adquisitivo) haciendo que la deuda se ajuste por la inflación y golpeando así el bolsillo de la gente, y a la vez le paga a los inversores financieros también con ajuste por inflación, los salarios son los que pierden porque pasan a ser la variable de ajuste", se quejó Pignanelli.



Tombolini, presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, consideró que la herramienta que supone el ajuste de la cláusula gatillo parte de una premisa central: "Que los salarios no pierdan poder de compra. Es decir que no suban menos que la inflación".



"Ya probamos con tasas por las nubes y dólar retrasado, sin que ello haya funcionado. Ahora pareciera que la idea es intentar con la vieja receta de retrasar los sueldos", agregó Tombolini.



"Si las medidas que se toman no privilegian la necesidad de proteger a los sectores mayoritarios de la Argentina, es decir el consumo nacional, lo que vamos a ver es más concentración", finalizó el referente económico del Frente Renovador.