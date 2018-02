Frigerio en Villa del Rosario: pondrán nombre de Baldezari en el proyecto NIDO

Política Frigerio recorrió obras que se realizan en Federación y Villa del Rosario

Las palabras de Frigerio

El intendente anfitrión, Gustavo Zandoná, minutos antes del arribo de Frigerio a Villa del Rosario, manifestó aque "Frigerio, llega a Villa del Rosario por tercera vez, lo bueno es que el ministro, no solamente pueda venir, sino que también vea lo que estamos haciendo y lo que el municipio está administrando, porque esto que llega desde la Nación, son en realidad fondos públicos, y nosotros debemos estar a la altura de las circunstancias".En otro tramo, Zandoná expresó que "por iniciativa del Ejecutivo y de los concejales llegamos a un consenso, y se va a imponer el nombre de Claudio Baldezari al proyecto NIDO (Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades), del plan nacional Hábitat".Al momento de dialogar en rueda de prensa, el ministro Rogelio Frigerio sostuvo que "he tenido una muy buena relación con el recordado ex intendente Claudio Baldezari, y actualmente nos encontramos apoyando en todo lo necesario a Gustavo (Zandoná), dado que tuvo que asumir en un momento difícil. Lo bueno es que toda esa impronta que Claudio le dio al municipio, se mantiene, más allá de la tragedia y del cambio de autoridad"."Las obras que encaramos en esta ciudad deben tener continuidad, y deben sumarse otras obras; como así también debemos darles respuestas a la enorme expectativa de los vecinos, porque el cambio también es posible para Entre Ríos y, en este caso puntual en Villa del Rosario", acotó el funcionario nacional.Luego dijo que "los municipios entrerrianos cumplen, fundamentalmente en dos aspectos. Uno de ellos es el tiempo de ejecución de las obras, más allá de algunas circunstancias puntuales; y sobre todo en la transparencia, que es una importante demanda de la sociedad"."Esta obra es una solución para parte de la comunidad. En estos dos años de gestión solucionamos muchísimos problemas que heredamos, pero son muchos más los problemas aún por resolver (?) Acá se pavimentaron nueva cuadras que unen a dos barrios, pero aún quedan muchos lugares que precisan la presencia del Estado, y para eso son necesarios también los fondos de la Provincia", señaló Frigerio.En otro tramo, manifestó que "recuerdo aquel deseo ambicioso de Baldezari, quien presentó un proyecto para asfaltar la avenida 25 de Mayo, uniendo de alguna manera a Villa del Rosario con Chajarí y la autovía. Son muchas las cosas que quedan por hacer, pero tenemos que ponernos ansiosos y entender que la Provincia tiene varias dificultades económicas, así como también nosotros recibimos a un país con inconvenientes. Por eso lo importante es que vayamos gradualmente solucionando las diferentes cuestiones que se nos plantean, ya que sabemos que hay problemas más urgentes y anhelos esperados durante muchos años, tal es el caso de esta ruta que una a Villa del Rosario con otros lugares de la región".Posteriormente el ministro explicó que "en la Argentina tenemos por primera vez un plan nacional de viviendas, cosa que antes no existía. Recuperamos el crédito hipotecario, que crece sostenidamente pero además, el Estado no puede dejar de ocuparse de las viviendas sociales, aún en los casos en los que la gente acceso a dichos créditos (?) Nos acostado muchos que las provincias entiendan la difícil situación económica del país, y la forma en que debemos administrar los recursos que, en definitiva son de la gente que paga sus impuestos. Por supuesto que eso se logra con la asistencia de cada Gobierno provincial, el cual, en el caso de Entre Ríos está empezando a hacer las cosas bien. Recientemente, el Gobierno entrerriano solicitó fondos para la construcción de 500 viviendas, y esperamos que las mismas tengan una distribución equitativa. En tanto que el Gobierno nacional está ejecutando más de siete mil en esta provincia, y por eso necesitamos que el Gobierno provincial, de manera creciente, destine cada vez más recursos de su presupuesto, a las obras de infraestructura, tal es el caso de las viviendas, que son de suma necesidad".Por último, y haciendo referencia a lo estrictamente político, Frigerio expresó que "yo veo muy consustanciados a todos los dirigentes del frente Cambiemos, en este caso a quienes tienen una mayor responsabilidad ejecutiva, como lo son los intendentes. Ellos acompañan más que nadie este proyecto de cambio en la Argentina y entienden la necesidad de fortalecer Cambiemos, que es el espacio político más importante de nuestro país (?) Este es un año no electoral, por lo que concentraremos todo nuestro esfuerzo en seguir trabajando para la gente y escuchándola en cada recorrida por todo el país"."Aún no es tiempo de hablar de candidaturas (refiriéndose a declaraciones del dirigentes del PRO, que lo posicionan como posible candidato a gobernador de Entre Ríos en 2019). Meses atrás en esta zona pidiéndole a la gente el apoyo necesario para que Atilio (Benedetti) y los demás candidatos accedan a una banca en la Cámara de Diputados, y de esa manera, se siga fortaleciendo la gestión del presidente Mauricio Macri. El pueblo entrerriano respondió de manera muy favorable, y eso nos llena de una enorme responsabilidad", concluyó.Fuente: El Día Chajarí.