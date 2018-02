La Cámara Federal porteña revocó hoy el procesamiento contra el detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido, en el marco de la causa que investiga millonarios pagos de subsidios al gasoil a empresas de colectivos entre 2003 y 2014.



La sala II del tribunal de apelaciones dispuso la falta de mérito para el ex ministro y para varios ex secretarios de transporte y le ordenó al juez federal Claudio Bonadio continuar con la investigación y realizar un nuevo peritaje.



En este expediente se investiga el millonario pago de subsidios al gasoil para empresas de colectivos calculados en base a informes sobre kilometraje de las unidades que, para Bonadio, fue adulterado.