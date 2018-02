Bordet gestiona exportar cítricos entrerrianos a Estados Unidos

El gobernador Gustavo Bordet le dio un nuevo impulso a la posibilidad de exportar naranjas y mandarinas entrerrianas al mercado norteamericano. En la Feria de Berlín, donde confluyen comercializadores y productores de todo el mundo, el mandatario mantuvo un encuentro con referentes de la principal distribuidora de frutas de Sudamérica y Estados Unidos.El sector citrícola y arandanero brinda mano de obra directa a más de 25.000 personas en la provincia. "El ingreso al mercado estadounidense le dará sustentabilidad a nuestros productores y a las familias que viven de manera directa o indirecta de esta actividad", reiteró Bordet.Junto al embajador argentino en Alemania, Edgardo Malaroda, el mandatario participó este miércoles de la inauguración del Pabellón Argentino que ocupa más de 1000 metros cuadrados en la Fruit Logistica 2018 que se desarrollará en Berlín hasta el viernes.El mandatario visitó los stands de los empresarios entrerrianos donde se realizaban rondas de negocios y se reunió luego con responsables de la Oppy The Oppenheimer, la principal distribuidora de frutas en Sudamérica y en Estados Unidos. "Estamos a punto de lograr la apertura de exportaciones a Estados Unidos de mandarinas y naranjas", afirmó.Bordet además resaltó la importancia de viajar junto al vicegobernador Adán Bahl, los intendentes de Concordia, Enrique Cresto y de Chajarí, Pedro Galimberti, y los presidentes de bloque de la Cámara de Diputados, Juan Navarro y Sergio Knetteman, ya que expresa "el apoyo político e institucional" hacia la producción entrerriana, dijo y recordó que "más allá del volumen exportable, está la necesidad de sostener las 25.000 fuentes de trabajo que generan el sector citrícola y el arandanero, los dos grupos de productores que han venido a esta feria".En ese sentido, Bordet se refirió al desarrollo de la misión comercial financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y dijo que "las expectativas son excelentes", y que "han colmado lo que esperábamos". "Participamos activamente en todas las rondas de negocio que se desarrollaron en este predio", remarcó, acompañado por el secretario de la Producción, Álvaro Gabás y el subsecretario de Comercio, Néstor Loggio.En esa línea calificó como "fundamental y clave para nuestros productores" la reunión con Oppy The Oppenheimer, "porque de esa manera buscamos apoyo para destrabar las barreras administrativas que aún tenemos y para ir previendo en el futuro cuáles serán los canales de comercialización en Estados Unidos", indicó.Por último, sostuvo que "es muy positivo estar en esta feria" y recordó que "fue un pedido expreso realizado por la Cámara de Exportadores de Citrus en octubre pasado". "En ese momento lo programamos, conseguimos el financiamiento del CFI y estamos muy conformes con el desarrollo de las actividades realizadas", señaló.Por su parte, el director Ejecutivo de la Cámara de Exportadores del NEA, Mariano Caprarulo, explicó que estuvieron reunidos con "los más altos directivos del grupo Oppy The Oppenheimer Group, que "está presente en todas las ciudades de las dos costas de Estados Unidos" y que coincidieron "sobre la importancia de que el citrus de Entre Ríos y la región del NEA pueda entrar a Estados Unidos después de un largo proceso de espera que se abriera el limón".Además evaluaron que "hay una demanda creciente de mandarinas" y que el norteamericano "es un mercado que paga bien, exige buena fruta pero que abierto sería un principio de solución importante".Caprarulo también destacó que "los directivos de Oppenheimer recibieron de muy buen tono al gobernador" y que se mostraron "agradecidos de que se los tenga en cuenta para que juntos podamos trabajar, y avanzar rápidamente en la apertura de cítricos".Por otra parte, "quedaron en visitar la zona y el gobernador los invitó también si tienen disposición e interés, invertir, ya que tenemos grandes recursos naturales y buenas posibilidades impositivas y seguridad jurídica", reveló.Por último, precisó que lo más pedido por Estados Unidos son mandarinas y que en principio, se comenzará mandando 2.000 toneladas que se sumarán a la posibilidad de venderle a Coca Cola, que está interesada en comprar más fruta. "Esto presenta un panorama esperanzador frente a tantos tiempos complicados que venimos teniendo", finalizó Caprarullo.Basada en Vancouver, Canadá, pero con su mayor distribución en Estados Unidos, Oppy cumple 160 años desde que comenzó a operar. Es miembro del grupo Total Produce de Irlanda, que factura anualmente 3.7 billones de Euros, distribuye más de 40 millones de cajas de frutas y verduras en Estados Unidos y Canadá, y recibe tanto fruta convencional como orgánica.Además, es uno de los principales distribuidores de fruta argentina en América del Norte: arándanos, cerezas, peras y manzanas en ambos países, y por el momento, cítricos sólo en Canadá. Además opera fruta argentina en Estados Unidos en forma ininterrumpida desde hace más de 20 años.