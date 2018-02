Funcionario no quiso que lo bajen al cargo de subsecretario y renunció

El secretario de Fronteras del Ministerio de Seguridad de la Nación, Luis Green, presentó en las últimas horas su renuncia al cargo al rechazar que su cargo bajara al nivel de subsecretario, determinación que calificó como "un error político de gravedad".



Green se mostró "totalmente de acuerdo con el achicamiento de la estructura del Estado propuesta por el presidente", Mauricio Macri, pero descartó seguir en la cartera que encabeza Patricia Bullrich, porque quedarse "sería avalar dicha decisión".



El mensaje al que tuvo acceso NA lo subió Green a su estado de WhatsApp de su teléfono celular personal.



Asimismo, agradeció a Bullrich por "defender la secretaría", pero aclaró que la funcionaria "no pudo evitar su achicamiento".



El siguiente es el mensaje que escribió para sus contactos el ahora ex funcionario de Seguridad:



"Estimados amigos, quiero que se enteren por mí que he decidido dar un paso al costado de la Secretaría de Fronteras.

Si bien estoy totalmente de acuerdo con el achicamiento de la estructura del Estado propuesta por el presidente, creo que bajar Fronteras al nivel de subsecretaría es un error político de gravedad. Quedarme como subsecretario sería avalar dicha decisión.

Sé que la ministra defendió la Secretaría pero no pudo evitar su achicamiento.

Me da lástima no poder continuar con la tarea, me alegra haber contribuido a alcanzar logros importantes".