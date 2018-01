DAIA pide que Cristina Fernández vaya a juicio oral por encubrimiento de Irán

El pedido fue presentado ante el juez federal Claudio Bonadio, luego de que a fines de diciembre pasado la Cámara Federal confirmara la acusación por encubrimiento y descartara el delito de traición a la patria por el que había sido procesada la ex mandataria en primera instancia.



De todas formas, la DAIA, una de las querellas, se reservó el derecho de acusar por traición a la patria si surgen nuevos elementos de prueba en la etapa de juicio oral y público.



Ahora, resta que se pronuncien la Fiscalía a cargo de Eduardo Taiano, otra querella integrada por familiares de víctimas del ataque a la AMIA y las defensas.



El pedido de la DAIA incluye también a otros procesados en la causa por Bonadio, entre ellos, el ex canciller Héctor Timerman, Carlos Zannini, Luis D´Elía, Fernando Esteche y Jorge Khalil, los cuatro últimos con prisión preventiva.



En el caso, fue solicitada la prisión preventiva de Cristina Kirchner, pero está pendiente del pedido de desafuero ante la Cámara de Senadores.



La Cámara Federal porteña también había ratificado los procesamientos sin prisión preventiva del ex titular de la AFI Oscar Parrilli y del diputado Andrés Larroque, por los delitos de "estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado.



La exjefa de Estado está acusada de "impartir personalmente las instrucciones al resto de los imputados" para "favorecer a los acusados iraníes" a través de la firma del acuerdo bilateral con Irán, que nunca se aplicó y fue declarado finalmente inconstitucional.



La investigación tiene origen en la denuncia que hizo el fallecido fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, cuatro días antes de morir, por encubrimiento de Irán a partir de la firma del Memorándum de Entendimiento.