Revocaron la visa a ex canciller Timerman y no pudo viajar a Estados Unidos

El ex canciller Héctor Timerman iba a viajar esta noche a Estados Unidos para someterse a un tratamiento médico. Sin embargo, en pleno aeropuerto de Ezeiza, le confirmaron que no podrá ingresar al país norteamericano.



Según publicó Clarín, el gobierno estadounidense decidió revocarle la visa obligatoria a Timerman, procesado y con prisión preventiva por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum con Irán.



Según indicó el medio capitalino, entre las causas para que el Departamento de Estado le revocara la autorización para ingresar al país, también se encontraría su polémica actuación durante el gobierno de CFK. Entre otras acciones, el operativo que encabezó en 2011, con alicate en mano, para requisar una valija de comunicaciones de un avión militar de los Estados Unidos que había llegado a Ezeiza.



Timerman fue procesado en noviembre último por Bonadio, en la causa que investiga el presunto encubrimiento de ciudadanos iraníes involucrados en el atentado a la AMIA. El magistrado ordenó la prisión preventiva y le otorgó al ex funcionario el beneficio de arresto domiciliario por su delicado estado de salud. En ese expediente también está procesada la ex presidenta Cristina Kirchner. Se pidió su desafuero y solicitud, pero el Congreso no avanzó sobre esa solicitud.



A raíz de ese cuadro, el juez federal Sergio Torres, quien subroga a Bonadio, le permitió viajar a Estados Unidos para someterse a un un tratamiento en Estados Unidos, objetivo que finalmente se frustró ayer.