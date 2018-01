Cañete: Iosper "cumple con la Ley y garantiza los beneficios a discapacitados"

No habrá restricciones

El presidente del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fernando Cañete, realizó esta mañana una conferencia de prensa para aclarar la situación frente a los reclamos de los afiliados con familiares que padecen diferentes discapacidades y que han realizado diferentes protestas por el tiempo de espera en los tratamientos a los chicos con discapacidad.Cabe recordar que los afiliados con familiares o hijos con discapacidad han sido recibidos por diferentes autoridades de la obra social para avanzar en la solución de los reclamos."En principio quiero dejar en claro que nada tiene que ver en todo esto el Gobierno de Entre Ríos. Hay que resaltar el compromiso que ha tenido el Gobierno con esta obra social, girando los fondos en tiempo y forma, ya que cubrimos las prestaciones con los recursos que nos envía la provincia.El directivo del Iosper sostuvo que "lo que ocurrió es lo que ocurre siempre a esta altura del año con la demora de algunas prestaciones", dijo y admitió las demoras reclamadas por familiares de afiliados con discapacidad. "Estamos demorados pero de ninguna manera, tenemos previstopero advirtió que no aceptará aprietes políticos que desvirtúen los reclamos. "El esfuerzo que realiza Iosper para cumplir con la normativa vigente es inmenso, ya que debe hacerlo con recursos propios, sin recibir asistencia extra; no aceptaremos jugadas deshonestas para beneficios personales que desvirtúen los reclamos".El presidente del directorio obrero ratificó el compromiso de la gestión con sus afiliados, que implica pautas de trabajo claras con prestadores, servicios y beneficios sociales en salud: "Tuvimos muchas reuniones, diálogo y espacios de negociación que nos permitieron llegar a acuerdos que redundan en beneficios para los dueños de la obra social, que son los trabajadores", resaltó.En ese marco, Cañete se refirió a una información que generó malestar tras una supuesta reunión entre un grupo de padres de niños con capacidades diferentes, y empleados del Iosper, y señaló que el gerente Prestacional, Sergio Elizar, y su par de la gerencia Administrativa, Arnoldo Schmidt, recibieron a los papás para aclarar la situación."Esos padres reclamaron por reintegros prestacionales, la burocratización y los plazos de cancelación y los entendemos, pero deben saber que, aTambién aclaró que la obra social propone un diálogo abierto y permanente, pero señaló que "eso no significa que cederemos ante los aprietes políticos de personas inescrupulosas que buscan desestabilizar usando metodologías desacertadas para beneficio personal"."Nadie nos asigna los recursos extras para cumplir con las normativas vigentes", dijo el funcionario y recordó que Iosper presta atención a un total de 5.757 afiliados discapacitados y con Certificado Único de Discapacidad (CUD) de la provincia.Por último, indicó que la obra social cumple con lo que corresponde, pero aclaró que "de ninguna manera aceptará reclamos por cuestiones que no correspondan".El directivo destacó que Iosper atiende a un total de 5.757 afiliados discapacitados y con CUD de la provincia. De ese número, 795 son celiacos; 715 son afiliados inscriptos en el Programa de Geriatría, que está administrado por la Dirección de Programas Específicos (les otorga pañales e internación geriátrica o subsidio por cuidador domiciliario, según las necesidades), y el resto son pacientes con diferentes patologías. "Préstamos y cobertura para el tratamiento integral como así también la provisión de insumos son algunos de los beneficios con el que cuenta este grupo de personas", señaló el funcionario."Todos anunciaban un inicio conflictivo con los prestadores, a partir del 1º de enero de 2018 y esto no se ha dado, porque hemos tenido muchas consideraciones, reuniones y posibilidades de acuerdo, hemos podido arribar a la continuidad del servicio con la tranquilidad que eso implica para los afiliados", remarcó Cañete en diálogo con Elonce TV.Al respecto, Cañete explicó que durante el año que acaba de finalizar, Iosper "a través del aporte del Gobierno y de los afiliados", afrontó "el abono de 250 millones de pesos de reintegro en todo el año (reintegros que tienen que ver con discapacidad, geriatría, psicología, etc), hemos tenido 31.500 internaciones con una inversión de 380 millones de pesos, 1,3 millones de consultas, 700 mil prácticas bioquímicas y de otras índoles, que nos lleva una inversión de 320 millones de pesos", dijo a Elonce TV."Hemos cubierto casi 1.980 cirugías de cataratas (una prestación bastante alta, lo que significa que le estamos dando una buena prestación a los afiliados); hemos brindado 16 trasplantes cocleares para afiliados que buscaban una solución para oir; entregamos más de 600 audífonos y realizamos más de 2.900 trámites de prótesis (rodillas, caderas, cardiológicos de alto costo) y que se cumple con este tipo de servicios", señaló Cañete.Finalmente, el directivo del Iosper explicó que "por supuesto, que hemos cubierto los medicamentos con el 32 por ciento del presupuesto; medicamentos de alto costo, para tratamientos oncológicos, HIV y todo lo que está cubriendo la obra social", destacó Cañete y agregó que "con el"Amerita que se de a conocer todo esto, porque se trata de la inversión que hace el Gobierno de Entre Ríos y el aporte de los trabajadores. Se hace una utilización óptima de los recursos