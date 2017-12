Agroquímicos: "Se necesitan controles más agudos y habilitaciones más exigentes"

Sociedad Proponen prohibir el uso de agrotóxicos en toda la provincia

Pidió tener una mirada "más integral" respecto al tema y atender a "otros factores de riesgo" presentes en la vida cotidiana, que no están siendo considerados."Primero hay que salir del estado de crispación: esto que uno observa sobre el continuo conflicto en los medios entre defensores y detractores, no contribuye a solucionar el problema", expresó Gabriel Guiano del Colegio de Profesionales de la Agronomía consultado por los serios cuestionamientos en torno al glifosato y sus efectos adversos sobre la salud.Consideró que "cuando un producto con las habilitaciones y testeos que corresponden se utiliza de manera indebida, ocurre lo que observamos como sociedad, pasa en todos los países del mundo donde se realiza la agricultura; pero el nivel de discusión que tiene el tema acá, no se ve en otros países. Eso habla a las claras que tenemos un conflicto que ha superado lo ambiental y pasó a ser social", argumentó.A renglón seguido, pidió tener una mirada "integral" respecto al tema y dijo: "Hay agroquímicos de mucho mayor riesgo que se usan diariamente, por lo tanto, no tiene sentido establecer discusiones o prohibiciones sólo para un producto".Como respuesta, explicó que hoy "automáticamente se relacionan casos de cáncer con agroquímicos, y la realidad es que sabemos que algunos de éstos son potencialmente cancerígenos, los menos porque casi no quedan dentro de los habilitados; pero tenemos muchos más factores de riego que no están siendo considerados", indicó para poner como ejemplo las radiaciones de las antenas de celulares o los efectos directos del celular en la piel.El debate se dio en el marco de la presentación de la receta agronómica digital el pasado 12 de diciembre. Se trata de un mecanismo de gestión de información online previsto en la ley de plaguicidas y que según se explicó desde el Gobierno, permitirá conocer las aplicaciones de los productos en tiempo real, y así se podrá corroborar si se realizan debidamente."Todo lo que hagamos desde las instituciones y el Estado para brindarle a la población tranquilidad es bienvenido", planteó sobre este punto Guiano, al tiempo que volvió a hacer referencia a la preocupación existente sobre los agroquímicos: "Hay que ocuparse de los reclamos, exigir que los mecanismos de control se agudicen y que sean más estrictos, y que las habilitaciones sean cada vez más exigentes"."La ciencia es nuestro lugar de referencia. Que el glifosato tiene cuestionamientos y en el futuro a lo mejor tenga más, es muy probable y es hasta lógico porque la ciencia avanza como avanzó la medicina", analizó el presidente de los profesionales entrerrianos de la Agronomía.Finalmente hizo notar que existen "distintos sistemas de producción" dentro de los cuales "hay posibilidades de desarrollar cultivos orgánicos y agroecológicos" "pero para concretarlos, es necesario promocionarlos, inculcarlos y trabajarlos. No se puede pretender que el sistema productivo cambie de un día para el otro, eso no es viable", asestó. (Fuente: APF)