"No hicimos ningún ajuste sobre el salario ni el empleo de trabajadores"

El gobernador Gustavo Bordet ratificó la vigencia del diálogo entre el gobierno y los gremios, y reiteró que "no se va a tocar ningún derecho adquirido de los jubilados de Entre Ríos". Fue en Ceibas, ante dirigentes de ATE y AGMER que se acercaron a entregarle un petitorio tras la presentación del operativo verano seguro.



"Me comprometo a leer el petitorio que ustedes me dejaron. Y está abierto el diálogo. Tenemos una mesa con todos los gremios en la que está trabajando la ministra Rosario Romero", explicó Bordet.



Lo escuchaban la Secretaria General de ATE seccional Islas del Ibicuy, Stella Marias Galeano, el secretario General Adjunto, Luis Alberto Sosa, y el secretario Gremial, Néstor Ponce. Por parte de Agmer, estuvieron el secretario General de la seccional Islas, Abel Antivero, y la secretaria Adjunta, Alba Fernández.



En ese marco, Bordet valoró "la voluntad de encontrar un espacio de diálogo de las organizaciones gremiales. Tal vez hay cosas en las que no vamos a estar de acuerdo pero hay otras en las que sí", indicó.



El mandatario analizó con los trabajadores la situación de la provincia y destacó que "en Entre Ríos no hicimos ningún ajuste sobre la base ni del salario, ni sobre el empleo de los trabajadores, tampoco echamos a ningún empleado público, y estamos trabajando hoy con las recategorizaciones, hicimos paritarias donde también manifesté que ningún trabajador iba a ganar menos que la inflación en la provincia y lo venimos cumpliendo".



Además, resaltó que "tenemos diálogo con todas las organizaciones gremiales permanentemente. Jamás interferimos en una manifestación o en una protesta. En Entre Ríos hay plena libertad".



Sin embargo, "el gobierno de la provincia no puede trabajar aislado del gobierno nacional, articulamos políticas públicas", aclaró Bordet y explicó que "firmamos un pacto fiscal porque el Fondo del Conurbano Bonaerense representaba a perder 3600 millones de pesos para Entre Ríos".



En ese sentido, el mandatario reiteró que su obligación es "velar por los intereses de la provincia de Entre Ríos, de sus trabajadores, para que puedan cobrar del 1 al 7, para poder ordenar una provincia que la verdad estaba muy complicada". Y continuó: "todos conocen mi compromiso. Yo soy afiliado de ATE, desde hace mucho tiempo. He sido trabajador del Estado, pero a mí me toca defender los intereses de la provincia".



En relación a la Caja de Jubilaciones de la provincia, Bordet reiteró que habrá instancias de diálogo, porque "hay que sentarse entre todos para corregir privilegios que no puede haber más", y llevó tranquilidad a los trabajadores al afirmar nuevamente que "no se va a tocar ningún derecho adquirido de los jubilados de Entre Ríos: el 82 por ciento no se va a tocar".



"Hay que corregir determinados privilegios que den sustentabilidad a la Caja", afirmó luego Bordet y reiteró que "se va a hacer todo sobre la base del consenso buscando un acuerdo pero sin tocar derechos adquiridos".



"Yo viví experiencias acá en este gobierno de leyes como la 8706 y la 9235 que lo único que hicieron fue generar más desempleo y generar más pobreza. Entonces yo no voy a andar por ese camino", aclaró ante los representantes de trabajadores del Estado.