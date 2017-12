Bordet: "Se necesitan políticas públicas que trasciendan gestiones de gobierno"

Obras para el bien de la gente

Política Bordet y Frigerio encabezaron entrega de 350 viviendas en Concordia

El gobernador Gustavo Bordet, junto al ministro del Interior, Rogerio Frigerio, inauguró en Concordia 350 viviendas realizadas con inversión conjunta entre Nación y provincia. "Toda gestión es dinámica y no podemos detenernos. Tenemos que seguir pensando que hay otras familias que necesitan también de una vivienda digna", aseguró.También recorrieron la obra de la Defensa Sur y el predio donde se construye la nueva planta potabilizadora de agua.Bordet indicó en su visita de este lunes a Concordia, que "la recepción ha sido muy buena", y mencionó que "hay un cúmulo de obras que se están realizando en la ciudad y esto se repite en todo el territorio de la provincia". En ese sentido, el mandatario rescató: "Esto es un esfuerzo que hacemos desde la provincia, entendiendo que si articulamos las políticas públicas entre los gobiernos nacional, provincial y municipal tenemos el resultado de una gran cantidad de obras".Durante la recorrida y visita a los adjudicatarios de las viviendas, el gobernador dijo estar "muy contento" porque "una etapa concluye pero hay otras que se están iniciando", y resaltó que eso es importante "porque hay una continuidad en políticas habitacionales lo cual hace que sigamos trabajando para muchas más familias, como las que hoy cumplen su sueño, que es el de tener un techo propio".En ese marco, Bordet celebró "estar cumpliendo con nuestro objetivo, que es lo que nos comprometimos con la sociedad para dar respuestas en cuanto a políticas sociales se refiere, y a llevar soluciones habitacionales, en políticas públicas que trascienden gestiones de gobierno, con etapas que terminan y con otra que están empezando".El mandatario destacó que en este caso las adjudicaciones a las familias fueron hechas a través de un sorteo realizado por la Lotería de la provincia, "con total transparencia, para que a nadie le queden dudas y para que no haya nadie que sea beneficiado por simpatía, familiaridad o por color político. A quien le correspondió por legítimo derecho y porque reunía los requisitos ha obtenido la vivienda"."Queremos felicitar a todos los adjudicatarios, decirles que disfruten mucho de esta vivienda con su familia, con mucha salud, con trabajo y con el bienestar necesario", manifestó. Y apuntó: "Esta entrega también nos obliga a pensar que hay muchas otras familias que están necesitando soluciones habitacionales y aquí estamos hoy para hacer este compromiso de ir logrando progresiva y paulatinamente más soluciones habitacionales y en esto tenemos todo el esfuerzo puesto y compartido con el gobierno nacional, nuestro gobierno provincial y con el municipal, como en este caso el de Concordia"."Si cada uno de nosotros hace lo que corresponde, realiza lo que está comprometido a hacer, no me cabe ninguna duda de que tendremos el desarrollo y el progreso que nos merecemos en Concordia, en nuestra provincia de Entre Ríos y en nuestra querida nación argentina", redondeó el gobernador.El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, mencionó que recorrieron el barrio con el gobernador, el intendente y otras autoridades, "construyendo viviendas, que son sueños"."Hoy después de muchos años van a comenzar una nueva vida con techo propio y esto lo tenemos que continuar para ir progresivamente disminuyendo el enorme déficit habitacional que todavía queda en Argentina", sostuvo Frigerio. "Son muchas más las cosas que quedan por delante, y en eso tenemos que seguir trabajando como hasta ahora, en equipo. Continuando las obras que están avanzadas, y empezado otras obras para el bien de la gente", aseveró.Durante el acto también estuvieron presentes, el presidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Mauro Vazón; el presidente de la Comisión Técnica Mixta, Roberto Niez; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Luis Benedetto; el presidente del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV), Marcelo Casaretto; funcionarios y legisladores nacionales y provinciales, intendentes y concejales.El intendente de Concordia, Enrique Cresto, destacó en la entrega de 350 viviendas "la decisión política de llevarlas adelante, en la ciudad más pujante de la Mesopotamia, porque esta es una ciudad de oportunidades"."Tenemos decenas de miles de familias trabajando en el arándano, en la madera, en la forestación, en el citrus ?dijo Cresto?. Toda esta obra pública, como el plan de hábitat en cinco barrio históricos de la zona sur, la planta de agua para garantizar el suministro para los próximos 40 años y el Promeba, son obras históricas para la ciudad".Luego de la entrega de viviendas, las autoridades recorrieron la obra de la Defensa Sur y posteriormente visitaron el predio donde se construye la nueva planta potabilizadora de agua.