AGMER "repudia" la adhesión de la provincia a la Ley Nacional de ART

Sobre las liquidaciones de sueldos

La Comisión Directiva Central de AGMER emitió en la tarde del viernes dos comunicados para referirse a diferentes temas que afectan de manera directa a los docentes entrerrianos.En el primero de los escritos, el gremio docente entrerriano, se refiere a la adhesión de la provincia a la Ley Nacional de ART y sostiene que "el Senado entrerriano aprobó, entre gallos y medianoche, y sin consulta a los trabajadores, la adhesión de nuestra provincia a la Ley de ART. La norma recorta derechos y beneficia a las empresas a costa de la salud de los trabajadores", afirma el escrito.La Comisión Directiva Central de AGMER expresó en un comunicado, "su rechazo a la sanción de la adhesión a la Ley de ART, que significa un recorte a los derechos de los trabajadores en materia de salud. Un enfático repudio merece la actitud de los legisladores que, a las apuradas y sin debate, aprobaron una norma que afecta al conjunto de los trabajadores", resalta uno de los escritos dados a conocer este viernes.Asimismo, AGMER considera que "la decisión de los Senadores fue sorpresiva y desleal, ya que en los días previos se había anunciado que antes de su tratamiento, el proyecto sería discutido con las organizaciones sindicales, teniendo en cuenta sus enormes implicancias en materia de derechos laborales. Pero el debate se canceló antes de iniciarse y la adhesión a una ley que es cuestionada desde muy diversos sectores se aprobó por mayoría, entrada la noche, a las 21.50 del 29 de noviembre", afirman.Al respecto, desde el gremio docentes afirman que "con el endeble argumento de no contribuir a la "industria del juicio", la ley de ART del Gobierno nacional limita la posibilidad de los trabajadores de demandar ante las ART por accidentes de trabajo; obliga a un trabajador que padece una enfermedad o está incapacitado a trasladarse hasta la sede de la Comisión Médica Central (en la mayoría de las provincias sólo habrá una), y serán los médicos de las ART quienes determinen si la dolencia del trabajador es considerada o no una enfermedad laboral"."Además de rechazar la nueva ley nacional de riesgos de trabajo, un enorme retroceso para los trabajadores, desde AGMER repudiamos la actitud de los legisladores y las presiones del Ejecutivo provincial, para que la medida fuera aprobada con premura, aún cuando había sido cuestionada por los propios legisladores", sostiene el comunicado.Por otra parte, en el segundo comunicado emitido este viernes por la Comisión Directiva Central de AGMER, los representantes docentes se refieren a lo que consideran "un acto de mala fe del CGE, publicar el listado de docentes que percibieron de más", según titulan el escrito.Al respecto desde el gremio docente, sostuvieron que "desde AGMER, consideramos que es un acto de mala fe la decisión de las máximas autoridades del CGE de publicar en el Boletín Oficial el listado de docentes que percibieron de más, cuando la responsabilidad del error es de quienes realizan la liquidación", sostienen."Cada vez que esta Comisión Directiva Central ha concurrido al ámbito del CGE, del Ministerio de Hacienda, y del área Liquidaciones, con larguísimos listados de trabajadores que cobran mucho menos de lo que les corresponde, la respuesta obstinada es que "el sistema de liquidaciones no tiene errores". Pero está claro que sí los tiene y que no se actúa con la misma celeridad demostrada en este caso (que sólo alcanzó a 65 personas), cuando el perjudicado es un trabajador, en situaciones que alcanzan a cientos de docentes", explicaron desde el gremio docente en el comunicado enviado a este medio.Asimismo, remarcan que "la lista de maestros que "han percibido haberes en exceso", se publicó en el Boletín Oficial, tras una resolución que ordenó hacerlo, firmada por la presidenta del CGE Marta Landó, y luego fue reproducida por medios de comunicación. De esta forma, se puso a rodar el nombre de trabajadores que no cometieron ninguna falta, haciendo recaer sobre ellos un error que es de la administración provincial", se explica en el escrito."No es ésta la primera vez que ocurre que a un docente se le liquide de más ?y de persistir los inconvenientes de liquidación a los que la administración provincial no atina a dar respuesta tampoco será la última-. Pero en todos los casos, corresponde responder por la vía administrativa, acordando con cada docente el mecanismo de devolución y la posibilidad de su descargo", consideró la Comisión Directiva Central de AGMER y sostuvo que "instamos al CGE a no repetir esta inconducente decisión y, a futuro, resolver los problemas de liquidación por las vías que corresponden y que están previstas en la legislación vigente", concluye el comunicado.