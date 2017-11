Diputados retoma el debate sobre la prohibición de la entrega de bolsas plástica

La Comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente se reunirá el miércoles a las 9 y tratará un proyecto del diputado Alejandro Bahler (Frente Renovador) que establece "la prohibición en todo el territorio provincial la entrega de bolsas de polietileno o de materiales plásticos convencionales que no sean degradables, para transporte de la mercadería adquirida por los clientes en los locales denominados o clasificados como almacenes, supermercados, kioscos y todo otro tipo de comercio".



La iniciativa aclara que "todos los comercios que quieran entregar a sus clientes bolsas, deberán hacerlo en materiales ecológicos, degradables, biodegradables o reutilizables avaladas por las normas nacionales o internacionales correspondientes y que sean inocuos a los alimentos".



"Podrán utilizarse bolsas de polietileno virgen (transparentes, sin colorantes) para mercaderías o empaque de carnes, pescados, verduras, pan, etc. con el fin de cumplir los estándares de asepsia o bromatológicos siempre que no sea posible encontrar un sustituto de material biodegradable de acuerdo a la presente ley", se indica en el tercer artículo y en el cuarto se dispone que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Ambiente de la Provincia.



El proyecto también hace referencia a las multas que se cobrarán a los comercios que no acaten la norma y da cuenta incluso de posibles clausuras.



Cambios en la legislación sobre siembra en banquinas



Dicha comisión legislativa también tratará un proyecto que dispone la derogación de una ley que rige hasta el momento y propone que "se otorguen permisos precarios para el aprovechamiento de las zonas marginales de las rutas y caminos no asfaltados de la red provincial".



La iniciativa es del diputado provincial Amado Fuad Sosa de Cambiemos. (APF)