Un entrerriano podría quedar al frente del INTA

El ingeniero agrónomo Mauricio Sordelli es delegado de la Sociedad Rural Argentina (SRA) por el Distrito 7 Entre Ríos, y presidente del Consejo Directivo del Centro Regional del INTA en esta provincia.

Además es miembro del Consejo de Administración de Fundación Argeninta. Él mismo se define como "hombre de confianza" del nuevo ministro de Agroindustria de la Nación, el entrerriano Luis Miguel Etchevehere.



Su nombre se menciona para encabezar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). "Son trascendidos. No tengo ninguna confirmación oficial", aclaró Sordelli en diálogo con esta APF. Apuntó que tampoco tuvo "contacto directo" con Etchevehere por este tema. De todos modos, señaló que "es una información que viene dando vueltas en el ambiente desde hace dos semanas aproximadamente", y que "cada vez toma más vuelo". Señaló asimismo que hasta el momento "no hay ningún anuncio oficial de ninguno de los cargos" en los que, según los transcendidos, podría haber alguna modificación. Además del INTA, podría haber cambios en el Senasa y en la Secretaría de Agricultura. "Pero los nombres que se mencionan son sólo trascendidos, comentarios", remarcó Sordelli.



"Me encantaría tomar el lugar", dijo de todos modos el villaguayense y aseguró que si se concreta la convocatoria "por supuesto" que va a aceptar. "Pero tendría que conversar el tema con el Ministro, porque estas misiones no son simples. Habría que hablarlo", finalizó.