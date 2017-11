Dictamen del Senado para proyecto que elimina descuento a retirados policiales

Este martes por la mañana la Comisión de Peticiones y Milicias del Senado, que preside la Senadora Nancy Miranda (FPV-Federal) se reunieron con representantes de la Policía de Entre Ríos para abordar el proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Diputados, con vistas a eliminar un doble descuento que se realiza a los jubilados policiales.



Miranda, junto a sus pares Aldo Ballestena (La Paz), Mirian Espinosa (Feliciano) y Nicolás Mattiauda (Gualeguaychú), escucharon a los miembros de diferentes estamentos policiales que representan a Jubilados, Retirados y Pensionados de la Policía de Entre Ríos, con vistas a derogar el inciso c) del artículo 243 bis (Fondo Previsional especial que atiende el pago de retiros y pensiones especiales) de la Ley 5.654 (Reglamento General de la Policía de Entre Ríos).



Participaron por parte de la Policía de Entre Ríos, el presidente del Círculo de Retirados y Pensionados Policiales de ER, Hugo Miño; el representante ante el Iosper, Luis Orlando Núñez; el vocal de la Comisión del Círculo de Retirados, Ricardo Molina; el presidente del Hogar Policial, Pedro González, y el presidente del Círculo de Oficiales, Rubén González; quienes a su vez comentaron que también llevaban la palabra de algunos representantes ausentes con aviso, como el presidente de la Mutual Policial, Fermín Beltzer; el presidente de la Asociación de exalumnos de la Escuela de Policía, Luis Pérez; y el representante de la Policía ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Hugo Pasutti.



Al dar inicio al encuentro de trabajo, la senadora Miranda indicó: "Siendo los jubilados policiales el único grupo de empleados que tienen un descuento de este tipo, y considerando que dicha situación no es justa, estuve pensando en poder darle en la fecha el dictamen favorable y aprobarlo en la sesión de este miércoles".



Su postura fue acompañada por los senadores presentes, como el caso de la senadora Espinosa quien señaló que esto es "parte de una reparación histórica del Estado con la institución policial", y comparó que "el momento del retiro del arma para un oficial y este dos por ciento son cuestiones bastante similares en cómo y cuánto afecta a los policías".



Por su parte el senador Aldo Ballestena indicó que "comparto con los colegas que más allá que ese dos por ciento no es muy significativo, ni va a paliar la situación que hoy se vive, va a igualar con el resto de los jubilados entrerrianos".



"Es un esfuerzo muy grande del Estado provincial, ya que desde hace 10 años venimos hablando de la situación de déficit de la Caja (de Jubilaciones) y que aún no se resuelve, pero habrá que ver cómo hacerlo", y anticipó su apoyo.



También el senador Mattiauda adelantó que "desde el Bloque de Cambiemos vamos a acompañar esta iniciativa".



Por su parte, Hugo Miño señaló que el anteproyecto es muy puntual en sus considerandos, por cuanto establecería la derogación del Inciso "c" en el Art. 243 Bis de la ley 5654. Comentó que él junto a todos los representantes de los Círculos de retirados policiales siempre han llevado adelante esta búsqueda de reivindicación en un marco de respeto, y "si bien estamos inmersos en un régimen de jerarquías, con respeto hemos ido reclamado lo que es justo, y contamos con el mandato de la Asamblea para agotar todas las vías legislativas".



Reconoció que "cuando presentamos el anteproyecto nos sorprendió el apoyo y nos alentó a sentir que estábamos por el buen camino".



Luego Miño consideró también que si bien "nuestra reivindicación implica dinero, esto no va a perjudicar al Gobierno, pero sí va a beneficiar a los 6.700 retirados y pensionados policiales que hay en toda la Provincia. En la realidad diaria que tenemos, nos encontramos con pedidos de pequeñas sumas para comprar una garrafa, un medicamento o pagar una boleta de luz, así que esto no es sólo una reivindicación para jubilados, sino también para las pensionadas y sus familias".



La Presidenta de la comisión legislativa reivindicó no sólo el derecho de los jubilados policiales a ser puestos en un plano de igualdad con el resto de los jubilados entrerrianos en cuanto a índices de descuento, sino que además mencionó que "es un orgullo poder actuar en este tema, como hija, nieta de Policías y hasta pareja en otro momento, así que sacar este dictamen y lograr la reivindicación, me parece muy bueno", al tiempo que estimó que "para enero próximo van a empezar realmente un año diferente, más que nada por el reconocimiento en sí".



La senadora Miranda adelantó a los presentes que también va a empezar a trabajar el próximo año, en un tema de doble descuento que se realiza a las Pensionadas policiales.



Por último, el representante del Hogar Policial, Pedro González, expresó no sólo su agradecimiento a los legisladores para con los jubilados policiales, sino también para con toda la Institución Policial, porque cada uno de los activos cuando se retiren ya no van a tener ese descuento del dos por ciento" extra.



Cabe señalar que de ser aprobado, tal como se vislumbra, al entrar en vigencia la ley y como lo estipula el art 2º del anteproyecto "desde el primer día del mes siguiente al de su promulgación", carecería de todo efecto retroactivo, "aún respecto de reclamos administrativos anteriores a la misma".



Cabe destacar que el proyecto es del diputado Esteban Vitor (Cambiemos) y fue aprobado por la Cámara de Diputados el 26 de septiembre pasado. (APF)