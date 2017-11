Pedirán en la Justicia el desafuero de Cristina Kirchner

La diputada del GEN Margarita Stolbizer presentará esta semana un pedido ante la justicia para que la senadora electa Cristina Kirchner sea desaforada. El próximo jueves realizará la presentación en la justicia federal.



"Les adelanto que yo voy a estar pidiendo en la Justicia esta semana para que los jueces soliciten el desafuero al Senado de Cristina Kirchner", explicó este lunes la legisladora durante una entrevista radial.



"El gran problema es que el Senado ha asumido esa calidad de ser guardianes de todos los delincuentes que llegan a ese lugar, lo han hecho con Menem y ya han adelantado que están dispuestos a hacerlo de nuevo con la señora de Kirchner", precisó Stolbizer en diálogo con Radio Continental.



La diputada considera que la cantidad de procesos y penas no excarcelables que tiene la ex jefa de Estado, sumado a sus vínculos con el poder, pueden obstruir el desarrollo normal de las investigaciones que están llevando adelante en la justicia federal.



Según confió a Infobae Silvina Martínez, abogada de la legisladora, el pedido de desafuero será con los mismos argumentos que se le solicitaron al ex ministro de Planificación Julio De Vido.



Por otra parte, la legisladora se refirió a la presentación que realizó este lunes Máximo Kirchner en Comodoro Py. "No deberíamos esperar mucho por la declaración de Máximo de hoy o del miércoles de Florencia. Ellos han definido una misma estrategia", sostuvo.



En ese sentido, la diputada nacional afirmó que llevan adelante una estrategia que es la de "politizar una cuestión que para mí es judicial y decir que son víctimas de una persecución política y mediática".