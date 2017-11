Alternativa Radical anunció que presentará un candidato para gobernador en 2019

Con la presencia de dirigentes de todos los departamentos, la Alternativa Radical Entrerriana, sector interno de la vida de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, hizo su reunión plenaria.En la agenda estuvo el análisis de la última elección general, tanto en la provincia como en los distintos departamentos, y también a nivel nacional.Seguidamente se hizo una evaluación del rumbo de la economía en la provincia de Entre Ríos y en el país, y el avance tanto del gobierno nacional como provincial.Según se informó, el concepto de los dirigentes de toda la provincia es que en Entre Ríos están dadas las condiciones objetivas para que el peronismo en el 2019 deje de ser gobierno.Todos los asistentes a la reunión coincidieron en sostener que este fue el triunfo de todos. Aquí se observó la nueva oportunidad que la gente quiso darle al gobierno nacional, el trabajo que pusieron todos los candidatos, en particular Atilio Benedetti, Alicia Fregonese y Jorge Lacoste, la acción realizada por todos los intendentes de Cambiemos, el compromiso de toda la dirigencia política sin distinción, cierto hartazgo de la ciudadanía con el peronismo, y por qué no decirlo, el apoyo que recibieron muchas localidades a través de obras que fueron gestionadas a través del Ministro del Interior Rogelio Frigerio.El Intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, fue el encargado de resaltar la predisposición que hubo para este triunfo, y en particular resaltó el gesto realizado por Fabián Rogel al deponer su candidatura y permitir que se alcanzara el acuerdo en la provincia.Desde Alternativa Radical se sostuvo que colaborarán "para que Cambiemos sea gobierno en la provincia".Los dirigentes de Alternativa Radical sostuvieron que impulsarán a partir del año próximo, una propuesta con nombre y apellido para la gobernación como forma de enriquecer el debate y aportar nombres e ideas para que en el 2019 el pueblo entrerriano pueda elegir a los mejores.En otro orden de cosas, manifestaron que el fortalecimiento o el debilitamiento del radicalismo no pasan por estar todos los días echándole culpas al Pro, o reclamándoles generosidades a nuestros aliados. El destino del radicalismo dependerá del trabajo, de volver a la gente, de actuar con generosidad.En este sentido reiteraron algo que la Alternativa Radical viene expresando desde hace un tiempo, es que "el Radicalismo será lo que deba ser a partir de las actitudes que tengan sus dirigentes. Su destino está ligado, no a las actitudes que tengan sus aliados, sino a la idea de futuro que podamos encarnar ante la sociedad Entrerriana".Se sostuvo también la necesidad de que el Comité de la provincia convoque a grupos técnicos de todos los partidos políticos que conforman Cambiemos para que comencemos el año que viene irradiando con certeza lo que pensamos en cada uno de los aspectos de la vida de la provincia. El triunfo obtenido el domingo 22 no debemos interpretarlo sino como un primer paso, donde todavía falta transitar un importante camino con vistas al 2019.Por último, la Alternativa Radical destacó la buena relación que se tiene con todos los sectores internos del partido, y que tratará de profundizar esos lazos para evitar que el agravio y la descalificación sigan socavando las expectativas del radicalismo, pero que fundamentalmente, debilitan la posibilidad de que esta alianza en la que está el Radicalismo, sea gobierno en Entre Ríos.Entre otros dirigentes provinciales, estuvieron presentes: Fabian Rogel, Pedro Galimberti, Oscar Aliano, Sara Foletto, Karina Percara, Arturo López, Arturo Vera, Eduardo Lawrie, Ezequiel Martínez, Marcelo Spinelli, Marta Núñez, Rafael Arévalo, Eduardo Alvares, Guillermo Antola, Mariano García Guifre, Domingo Murature, Andrés Pessolani, Luciano Slootmans, Heber Leonardt, Juan Spagnoletti, Rubén Polo Ruiz, Pablo Talarico, Ariel Toller, Salvador Tito Valdez, Matías Regalado y José Luis Regalado, Joaquín Monzón, Eduardo Paccot, Lucio Benítez, Daniel Nani, Rolando Kleiman, Carina Guerra, Bruno Giménez, Julián Girard, Lucas Aliano, Alejandro Baldesari, Álvaro Bourlot, Marcos Grinovero, Néstor Mover, Dardo Ramos, Sergio Alberto Sosa, Carlos Iparraguirre, Pedro Coronado, Mirta Saavedra, Silvio Godoy, Fabián Garbeza, Daniel Goldberg, Estela Onores, Emiliano Acharta, Juan Vilchez, Mario Fariña e Iván Bernengo.