Suba del gas: Defensoría del Pueblo de Paraná estará en la audiencia pública

Economía El Gobierno convocó a audiencia para definir la suba del gas en Entre Ríos

La gran mayoría de los entrerrianos (a quienes les brinda servicio Gas Nea) no tendrá quién los represente en la audiencia pública debido a que Entre Ríos no tiene una Defensoría del Pueblo a nivel provincial."Nos vamos a presentar el 17 de noviembre en la audiencia pública que se hará en la UTN de Santa Fe", informó Garay. Recordó que "la asociación que nuclea a todos los defensores del país decidió que cada defensor defina si era conveniente o no presentarse para defender los intereses de cada región"."Raúl Lamberto, en Santa Fe se va a asistir para representar a toda la vecina provincia y yo iré para representar a los usuarios de la ciudad de Paraná. Es decir, que la gente que tiene Gas Nea, que es mayoría en Entre Ríos, no va a tener quién estudie los pedidos de aumento que presente la empresa porque no hay Defensoría a nivel provincial", explicó.De este modo, en la audiencia pública "mostraremos la mirada de quienes tienen que pagar todos los meses los servicios".Por otra parte, el Defensor del Pueblo de Paraná manifestó: "Estamos observando que hay un punto que no está entrando en discusión en las audiencias públicas. Se trata del precio del gas, lo que se conoce como el precio a boca de pozo"."Como no es un servicio público, el precio no está regulado, a diferencia del transporte y de la distribución del gas, que sí está regulado", acotó.En este marco, sostuvo: "Queremos saber cuál es realmente el precio del gas, que es el que influye principalmente en el precio de la tarifa".Finalmente Luis Garay indicó que "tras la audiencia, el ente regulador y el Ministerio de Energía tienen 60 días para disponer si hay aumento o no, y sacar la resolución correspondiente".Cabe destacar que los últimos días de octubre el Gobierno nacional oficializó la convocatoria a audiencias públicas para la adecuación tarifaria de las empresas Gas Natural BAN y Metrogas, por un lado, y de Transportadora de Gas del Norte (TGN), Litoral Gas, Gas NEA y Redengas, por el otro, en lo que es un paso formal para el nuevo aumento en las tarifas de gas.Según la resolución 74 del Enargas, publicada hoy en el Boletín Oficial, la audiencia pública para las empresas de Gas Natural BAN y Metrogas se realizará el miércoles 15 de noviembre a las 9, en el Teatro de la Ribera, ubicado en la avenida Pedro de Mendoza 1821 de la Ciudad de Buenos Aires.En tanto, según la resolución 75 del mismo organismo, la reunión para discutir las nuevas tarifas de las empresas Gas del Norte (TGN), Litoral Gas, Gas NEA y Redengas se llevará a cabo el viernes 17 de noviembre, también a las 9, en la Universidad Tecnológica Nacional ? Facultad Regional Santa Fe, ubicada en Lavaisse 610 de la ciudad de Santa Fe.Según las resoluciones, las empresas "deberán presentar los nuevos cuadros tarifarios propuestos, junto con los cálculos de donde surjan los coeficientes de adecuación utilizados antes del 6 de noviembre de 2017 a fin de facilitar el acceso a la información de los interesados".(Fuente: APF).