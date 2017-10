Los argumentos de Iosper para apelar el fallo que obliga a costear tratamiento

Política IOSPER apelará la orden judicial de cubrir un millonario tratamiento médico

Antes del 2 de noviembre y en base al expediente judicial por el reclamo que encabeza la familia de Tiziano Cáceres, el niño que sufre una rara enfermedad y que demanda un tratamiento millonario, Ioper presentará un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia para que sea ésta la que decida sobre el caso., Pablo Testa, responsable de Asesoría Legal de Iosper."Obvio que sabemos del valor afectivo que tiene la causa y entendemos que para la familia ese sea el medicamento acorde a la patología que tiene su hijo, pero en los antecedentes que hay en la causa judicial, en expedientes administrativos de Iosper y las auditorias que se realizaron, no surge esto en lo más mínimo", argumentó al respecto.Tiziano Cáceres tiene 4 años y padece Atrofia Muscular Espinal (AME) Tipo 1. Para mejorar su calidad de vida, inició un tratamiento que salió en Estados Unidos, Spiranza, el cual tiene un costo aproximado de 12 millones de pesos por año.De acuerdo a lo que justificó Testa, "para este caso concreto no tenemos un dictamen médico que diga que esto será efectivo, y en todo el devenir de este expediente judicial, todos los informes que hicieron los defensores y fiscal interviniente, han hecho mención a que la demanda deberá haber sido rechazada porque no se encuentra probado la efectividad del medicamento en el menor".Respecto de los plazos, Testa indicó que "la sentencia no fija un plazo para brindarle la cobertura, sino que habla de un plazo razonable, condenando al Iosper y subsidiamente al Estado provincial". "Entendemos que con la apelación que haremos ante la Corte, este plazo debería haberse suspendido", acotó.