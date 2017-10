Macri: "Entramos en una etapa de reformismo permanente"

El presidente Mauricio Macri afirmó que el país debe entrar en una "etapa de reformismo permanente"."Entramos en una etapa de reformismo permanente: la Argentina no tiene que parar y no tiene que tenerle miedo a las reformas", advirtió el presidente Mauricio Macri, quien se pronunció a favor de lograr "un país justo, un país moderno que se inserte en el mundo".Durante una conferencia de prensa que ofreció en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el jefe de Estado ratificó queEl mandatario insistió en que antes de 2019 el Congreso deberá aprobar unaMacri afirmó que se debe "reducir el gasto público" porque "Argentina no puede seguir endeudándose a esta velocidad eternamente".El primer mandatario señaló durante una conferencia de prensa que se debe seguirporque "los argentios más impuestos no pueden pagar" y evaluó que "la política tiene que mostrar su responsabilidad".Por otra parte, calificó de "arcaico y espantoso" el actual sistema electoral y ratificó que el oficialismo volverá a insistir con el proyecto de voto electrónico.Al mismo tiempo, confirmó que la Ley de Reparación Histórica obliga al Congreso a impulsar una reforma previsional antes de 2019, la que, según consideró, debe tomar en cuenta "la evolución de la medicina" y la "longevidad".