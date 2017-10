Agrupaciones políticas exigieron justicia por Santiago Maldonado

Agrupaciones sociales y políticas marcharon esta tarde a Plaza de Mayo para reclamar justicia por Santiago Maldonado, el joven que estuvo 78 días desaparecido tras un operativo de Gendarmería en la estancia Leleque en Chubut y cuyo cuerpo fue encontrado el martes en el río Chubut.Pasadas las 15, un grupo de personas comenzó a congregarse en Plaza de Mayo e inmediaciones para reclamar por Maldonado, luego de que ayer tanto la familia como la autopsia confirmaran que el cuerpo hallado en el río es del joven.Entre los presentes se encontraban algunos dirigentes de la izquierda, como Nicolás del Caño y Myriam Bregman, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda (FIT) en la provincia de Buenos Aires y candidata a legisladora por el FIT en la ciudad de Buenos Aires, respectivamente; y referentes del Partido Obrero, Libres del Sur y de Autodeterminación y Libertad, además de integrantes de gremios.Con pancartas e imágenes de Santiago Maldonado, en medio de canciones acompañadas por bombos y redoblantes, los manifestantes pidieron justicia y elevaron críticas al Estado en general y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en particular."Queremos la verdad", "Fuera Bullrich" y "El Estado es responsable", eran algunas de las frases que acompañaban la imagen de Santiago Maldonado.Anoche, centenares de personas se manifestaron en Plaza de Mayo para pedir justicia por Maldonado. Pasadas las 21.30, una gran cantidad de personas comenzaron a congregarse en la Plaza para exigir Justicia por Maldonado y para renovar críticas al Estado y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.Durante la desconcentración se registraron algunos incidentes y corridas protagonizados por un grupo menor de encapuchados.Las imágenes de la televisión mostraron corridas sobre la calle Suipacha y Rivadavia e incidentes frente a la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires. Además, hubo destrozos en vidriedras de locales y ventanillas de automóviles.Este grupo minúsculo, sin banderas, ni identificación partidaria, también intentó arrojar piedras contra la Catedral, pero militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PTS) se ubicaron frente a la valla que la rodea para evitar que intentaran trepar el vallado.Sin embargo, la Plaza de Mayo ya había vuelto a la normalidad y los manifestentes seguían pasadas las 17 reunidos tocando música y pidiendo justicia.De la movilización participaron agrupaciones como Nuevo MAS, Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Frente Darío Santillán y la Asociación de ex Detenidos y Desaparecidos, entre otros.También se acercaron al lugar manifestantes independientes, sin ninguna identificación con organizaciones políticas o sociales. la familia Maldonado confirmó que el cuerpo encontrado en el río Chubut tras 78 días de búsqueda es el del joven tatuador. Los hermanos reconocieron la identidad al inicio de la autopsia, cuando verificaron los tatuajes del artesano. "Estamos convencidos de que es Santiago", dijo Sergio Maldonado.Pasada la medianoche, y después de más de 12 horas de autopsia, el juez Gustavo Lleral, a cargo de la investigación, reveló la otra novedad importante del día: que el cuerpo del artesano no presentaba lesiones. El magistrado primero confirmó la identidad de Santiago Maldonado, no sólo por los tatuajes, sino también por los "rastros papilares". "Se pudo determinar que no hubo lesiones en el cuerpo", explicó Lleral.