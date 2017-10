Abogada de la familia Maldonado: "Se veía a simple vista, estaba flotando"

Después de las elecciones

Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado, dijo que el cuerpo hallado en el río Chubut, "se veía a simple vista, estaba flotando". Confirmó que la autopsia y otros peritajes se harán en la morgue judicial del Cuerpo Médico Forense en Buenos Aires."No era necesario bajar caminando a la vera del río para verlo. El cuerpo se veía a simple vista, estaba flotando, entre ramas", dijo Heredia.Señaló que "es una hipótesis a investigar" la posibilidad de que el cuerpo haya sido "plantado", como denunciaron integrantes de la comunidad mapuche y militantes de derechos humanos, señalando que "no estaba allí" en los días anteriores a ayer, y ratificó que el lugar "es un espacio pequeño y ya había sido rastrillado tres veces".El cuerpo fue trasladado en ambulancia hasta la morgue judicial de Esquel, donde está bajo llave y con una guardia policial.Los estudios en el cuerpo, cuya identidad no confirmaron el juez ni los familiares, se harán en la morgue ubicada en la calle Junín 760 de la ciudad de Buenos Aires, y contarán con la participación de peritos de la Corte Suprema.Heredia indicó que acompañará al cuerpo en el vuelo junto a Sergio Maldonado, hermano de la víctima, y su esposa Andrea Antico, y el perito antropólogo forense de la querella, Alejandro Incháuregui, para "garantizar la cadena de custodia".Todo indica que hasta después de las elecciones del domingo no se sabrá el resultado de la autopsia al cuerpo que ayer fue encontrado en el río Chubut y por lo tanto la incógnita alrededor del caso de la desaparición de Santiago Maldonado seguirá latente en la sociedad argentina."Desde la Justicia nos dicen que es muy probable que la comprobación de la identidad del cuerpo hallado en Chubut no se conozca antes de una semana", remarcaron atres fuentes calificadas de la Casa Rosada.