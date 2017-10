El Frente Somos Entre Ríos cierra su campaña con un acto en Paraná

Desde la Capital del Citrus, a pocos kilómetros de la represa de Salto Grande, el mandatario encabezó una rueda de prensa junto a los candidatos en la que ratificó que "bajar el costo de la factura de luz no sólo es posible sino justo", y ratificó que desde 2016 CAFESG ya no recibe los excedentes que permitían la realización de obras de infraestructura para la región.



"Estuve recorriendo muchas localidades y se ve el entusiasmo que tienen los vecinos", afirmó este martes el gobernador Gustavo Bordet quien tiene previsto continuar junto a los candidatos una recorrida por la provincia para cerrar la campaña este jueves en la capital entrerriana con un formato similar al que se realizó en Villaguay.



Bordet convocó a la militancia, a los intendentes, concejales y dirigentes de toda la provincia a participar del acto. "Todos están invitados", resaltó. Y volvió a expresar su "confianza" para las elecciones de este domingo: "tenemos una lista de hombres y mujeres que conocen la provincia, que tienen trayectoria en los cargos que les tocó desempeñar y que pueden mirar a los ojos a cualquier entrerriano porque siempre han actuado con transparencia".



El mandatario, que preside el Consejo Provincial del PJ, estuvo acompañado por Juan José Bahillo, Mayda Cresto y Carolina Gaillard. También fueron parte de la reunión el intendente de Concordia, Enrique Cresto, el senador provincial Ángel Giano, el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, dirigentes, intendentes y presidentes de juntas de gobierno del departamento.



"Hoy conmemoramos una vez más el 17 de octubre, el Día de la Lealtad justicialista que ha marcado el nacimiento de nuestro movimiento; y lo hacemos militando, trabajando en el territorio en vísperas de las elecciones", remarcó Bordet. "Estamos haciendo una campaña electoral con propuestas muy concretas y vamos a seguir en este camino porque es lo que beneficia a todos los entrerrianos", añadió.



Durante la reunión, Bordet delineó junto a los dirigentes "el esquema político para el fin de semana de las elecciones", para alcanzar "un triunfo una vez más en el departamento Concordia, que es lo que marca la tendencia en Entre Ríos".



Sobres los ejes de campaña y desde Concordia, a pocos kilómetros de la represa, el mandatario explicó que "planteamos por qué tenemos que pagar la energía el doble de lo que se paga en Buenos Aires o en Capital Federal, cuando la energía la generamos acá con recursos que, de acuerdo a la Constitución reformada en 1994, le corresponde a la provincia", y agregó: "bajar el costo de la energía en Entre Ríos no solo es posible sino que es justo y tenemos que hacerlo porque nos asiste la razón".



"Estas son las cosas que hay que discutir y esto no es estar en contra de nadie sino a favor de los derechos que nos asisten. Para eso necesitamos diputados, hombres y mujeres, que vayan a defender estos derechos en el Congreso nacional. Y nuestra lista está totalmente consustanciada con eso", concluyó Bordet ante la dirigencia del departamento.



Por su parte, Bahillo, habló sobre la judicialización del reclamo por la coparticipación y reiteró el respaldo a "la decisión que tiene el gobernador Bordet y otros gobernadores de que este es un tema que tiene que resolver la política". Además rechazó que "se perjudique a las demás provincias para atender el reclamo de Buenos Aires".



En ese sentido, el primer candidato de Somos Entre Ríos, calificó como un "desafío" lograr "los consensos necesarios en el ámbito legislativo para poder avanzar" con la provincialización de Salto Grande. "Pero indudablemente debe haber una decisión del gobierno nacional", argumentó y pidió conocer "cuál es la postura concreta de la oposición".



"Todavía no se han definido en una postura concreta de darle a los entrerrianos lo que nos merecemos en materia de energía, y pagar menos luz en los hogares y en las cadenas de valor de la provincia para que se recupere rentabilidad", concluyó Bahillo.