Macri encabezará varios actos de Cambiemos

Cambiemos cerrará esta semana su campaña con una maratón de actos que tendrán lugar en la ciudad de Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba y Lanús, con el presidente Mauricio Macri, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, como principales oradores, que acompañarán a los candidatos nacionales y provinciales de cara a los comicios legislativos del domingo.



El espacio porteño Vamos Juntos, que lleva como primera candidata a diputada a Elisa Carrió, cerrará su campaña hoy en Ferrocarril Oeste, en un acto que comenzará a las 11.30 en el microestadio del club ubicado en la avenida Avellaneda 1230, del barrio porteño de Caballito, y tendrá como protagonistas al presidente Mauricio Macri, al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y a Carrió.



En el mismo lugar, el 9 de agosto, Macri, Rodríguez Larreta y Carrió cerraron la campaña de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que le dio a Vamos Juntos el 50,13 por ciento de los votos, colocándolo muy por delante de Unidad Ciudadana, liderada por Daniel Filmus, que alcanzó el 20,96 por ciento.



El miércoles, será el turno del cierre de campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, donde se postulan para el Senado Esteban Bullrich y Gladys González, y para la Cámara de Diputados, Guillermo Montenegro, Graciela Ocaña y Héctor "Toty" Flores.



El acto tendrá lugar en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires y tercer distrito de la provincia en cantidad de electores, con la presencia del presidente Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal.



El encuentro está previsto para las 18 del miércoles en el club Universitario de Gonnet, donde desde el tradicional escenario 360, el Presidente y la Gobernadora convocarán a los votantes a elegir su espacio, acompañados de los candidatos nacionales, provinciales y locales.



De todas formas, no será el cierre formal de campaña de la alianza gobernante, ya que Vidal y Macri se desdoblarán el jueves y, mientras que la gobernadora encabezará una actividad en Lanús, el Presidente estará en Córdoba.



El jueves, día de cierre de la campaña a nivel nacional previo al inicio de la veda (viernes a las 8), Macri repetirá su presencia en el Teatro Orfeo de la ciudad de Córdoba, para apoyar la lista de diputados que encabeza el ex árbitro internacional Héctor Baldassi, quien resultó triunfador en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto, por sobre los candidatos del peronismo de Juan Schiaretti.



El presidente Macri, que regresó ayer de la localidad balnearia de Chapadmalal, donde pasó el fin de semana junto a su familia, también encabezará el cierre de la campaña de Cambiemos en Rosario, hoy a la tarde.



En Rosario, Macri respaldará la listas de Cambiemos que encabezan Albor Cantard, Luciano Laspina, Lucila Lehmann, Gisela Scaglia y Gonzalo del Cerro, como candidatos a diputados nacionales; y a la lista a concejales que lideran Roy López Molina y Anita Martínez.



La actividad tendrá lugar por la tarde en el estadio cubierto del Club Atlético Provincial, y de esa forma se buscará revertir el resultado adverso de las PASO, en las que los rosarinos se inclinaron por el candidato del Frente Para la Victoria, Agustín Rossi.



Pero, además, en los tres últimos días de campaña, cinco ministros del gabinete nacional estarán en Santa Fe y Rosario para respaldar a los candidatos.



Se trata del ministro de Trabajo, Jorge Triaca; de Transporte, Guillermo Dietrich; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, y el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, además del intendente de Santa Fe y máximo titular del radicalismo a nivel nacional, José Corral.



El Presidente, que hoy no tiene actividad oficial programada, llegará a la residencia de Olivos para pasar el feriado del Día de la Diversidad Cultural en compañía de su familia.



El Jefe de Estado, que cerró el viernes el tradicional coloquio empresarial de IDEA en Mar del Plata, realizó actividades el fin de semana en la Costa Atlántica.



El sábado, el mandatario participó del timbreo de Cambiemos en Necochea, con vistas a las elecciones legislativas del domingo, y ayer se reunió en Mar del Plata con "amigos", según él mismo comunicó a través de su cuenta oficial de Twitter.