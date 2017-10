El Gobernador Bordet pidió votar a los candidatos de Somos Entre Ríos

"Podemos dar la cara, mirar a los vecinos a los ojos y pedirles el voto para los candidatos de Somos Entre Ríos. Estamos ahora en campaña, pero estuvimos antes y vamos a seguir estando al lado de cada entrerriano después del 22 de octubre", expresó el gobernador Gustavo Bordet durante una intensa recorrida por el norte provincial que incluyó La Paz, San Gustavo, Feliciano y Los Conquistadores junto a las candidatas de la lista 501.Mientras Juan José Bahillo militaba el sur entrerriano y Gustavo Zavallo la costa del Paraná, el gobernador entrerriano caminó con las candidatas del Frente Somos Entre Ríos Mayda Cresto, Carolina Gaillard y Claudia Gieco el norte entrerriano.Hubo actos, caravanas y contacto directo con los vecinos para pedir el voto el próximo domingo. "Impulsamos ideas para mejorar la calidad de vida de los entrerrianos", expresó el mandatario y llamó a votar "diputados que defiendan los intereses de Entre Ríos en el Congreso Nacional".En esa línea, el gobernador señaló que "las elecciones pasan pero los problemas quedan", y adelantó que va a "volver a La Paz para ayudar a cada vecino a que pueda vivir mejor, para que haya mejor calidad de vida, para que haya más escuelas, más agua potable, para que tengamos más cloacas y más servicios. Cuenten con nuestra gestión. Nos van a volver a ver siempre porque nuestro compromiso es con la provincia", señaló y destacó la "madurez política" que hay en la provincia.Bordet comenzó el lunes visitando el puerto de La Paz, donde caminó y a las familias junto a las candidatas del Frente Justicialista Somos Entre Ríos, Mayda Cresto y Claudia Gieco, el senador departamental, Aldo Ballestena y el intendente de Santa Elena, Silvio Moreyra, entre otros dirigentes, funcionarios y concejales. Para después encabezar un acto militante en Puerto Márquez.Por la tarde, Bordet junto a los candidatos del Frente Justicialista Somos Entre Ríos, visitaron San Gustavo, en el departamento La Paz, donde se reunieron con la intendenta Cristina Chialva, recorrieron la ciudad y hablaron con los vecinos.Además visitaron Feliciano, junto a la intendenta Silvia Moreno, Carolina Gaillard y la senadora Mirian Espinoza. Allí realizaron una multitudinaria caravana con militantes justicialistas de esa ciudad y vecinos que se acercaron. También dialogaron con los medios de comunicación y llevaron a cabo una reunión en la sede del Partido Justicialista. Para finalizar, visitaron Los Conquistadores, donde mantuvieron una reunión con dirigentes de Somos Entre Ríos de esa ciudad."Queremos que al gobierno le vaya bien, pero también queremos que a los entrerrianos les vaya bien. Por eso impulsamos ideas que tengan que ver con mejorar sustancialmente la calidad de vida de todos los vecinos de la provincia", resaltó Bordet.En ese sentido, el mandatario afirmó que "hay cuestiones que ameritan una discusión muy seria en el Congreso" y que "para eso necesitamos diputados que nos representen". Entre esas discusiones enumeró "el costo de la energía eléctrica", ya que "nosotros estamos pagando hoy en Entre Ríos el doble más cara la electricidad que cualquier vecino de la Capital Federal, cuando la energía se produce acá, en Salto Grande".Además, Bordet subrayó que "hay un debate pendiente" en torno a la coparticipación y afirmó que el reclamo de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano "no debe resolverse en el marco judicial, sino que tiene que resolverse desde la política"."Nosotros no estamos en contra de nadie, ni en contra de que Buenos Aires pueda hacer un reclamo que puede llegar a ser legítimo. Lo que no queremos es que ese reclamo sea a costa de los dineros de las provincias", dijo.Por otro lado, Bordet contó que mantiene "una muy buena relación con todos los intendentes de la provincia", y recordó que fue intendente durante ocho años: "haría muy mal en discriminar un intendente por su color político, porque no estaría perjudicando al intendente, estaría perjudicando a los vecinos de la ciudad, y nunca haría algo de esa naturaleza"."Estamos ahora en campaña. Estuvimos antes y vamos a seguir estando después del 23 de octubre", continuó Bordet, y agregó: "Nos falta mucho por hacer, y este es nuestro mayor compromiso"."Después de estas elecciones tenemos que trabajar en una reforma política para que haya elecciones internas, para que los candidatos puedan elegirse libremente y para que aquel que resulte electo tenga la legitimidad necesaria como para presentarse a la ciudadanía a los cargos que aspira", indicó, y agregó: "estamos dispuestos a abrir las puertas del partido".Por último, el mandatario se refirió a la lista de candidatos a diputados nacionales que encabezan Juan José Bahillo y Mayda Cresto, y subrayó que "tenemos una lista de diputados que nos representan muy bien en todo el territorio de la provincia, porque son hombres y mujeres que tienen un amplio recorrido en materia política, a pesar de su juventud. Hombres y mujeres muy compenetrados con la sociedad entrerriana, que no tienen absolutamente nada que ocultar, que pueden dar la cara en cualquier lugar del territorio, porque son personas transparentes".